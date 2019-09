La Ligue des nations passe de 12 à 16 pays

La Ligue des nations, compétition dont la première édition en 2018-2019 s'est terminée par la victoire du Portugal, mettra désormais aux prises au sein de la Ligue A les 16 meilleures sélections d'Europe, au lieu des 12, a annoncé mardi l'UEFA.

Cela signifie que l'Allemagne, la Croatie, l'Islande et la Pologne - qui devaient initialement être relégués dans la Ligue B faute de bons résultats - vont rester en Ligue A, où figure notamment la France, championne du monde.

Initialement lancée dans la plus grande expectative, et destinée à rendre plus attractifs les traditionnels matches amicaux entre pays, la Ligue des nations a finalement aisément trouvé sa place au sein du calendrier international.

Difficile cependant de supplanter la magie d'une Coupe du monde ou d'un Championnat d'Europe des nations: avec son système un peu complexe de divisions, de poules, puis de barrages donnant accès à l'Euro, la Ligue des nations fait logiquement figure de trophée mineur, au même titre que la Coupe des confédérations de la Fifa.

La renforcer avec, en particulier, la présence une nouvelle année de l'Allemagne, grand pays de football, lui permet d'envisager intéresser encore plus les fans de foot, et de générer de meilleurs revenus. La Ligue des nations 2020-2021 regroupera 16 équipes en Ligue A, 16 équipes en Ligue B, 16 en Ligue C et 7 en Ligue D pour un total de 55 pays comme lors de la première édition.

Concrètement, l'édition 2020 comptera ainsi 160 matches au lieu de 138, et devrait générer des recettes télé et marketing supérieures aux 500 M EUR évoqués par la presse européenne pour la première édition.

Le tirage au sort de la 2e édition de la Ligue des nations aura lieu le 3 mars 2020 à Amsterdam.