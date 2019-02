La Ligue du LOL, révélateur du sexisme dans les rédactions

La "Ligue du LOL" va-t-elle déclencher une vague #MeToo dans les médias? Dans le sillage de cette affaire de cyberharcèlement, des voix s'élèvent pour dénoncer le sexisme dans certaines rédactions et écoles de journalisme, où subsiste une ambiance de corps de garde.

Les révélations ce week-end autour de l'existence de ce cercle de journalistes et communicants qui ciblait majoritairement des femmes à la fin des années 2000, ont eu l'effet d'un coup de tonnerre : très influents sur Twitter, occupant pour certains des postes à responsabilités, plusieurs des membres dispensaient en outre des formations.

"Dans cette affaire, il y a le côté +boys club+, avec la mise en scène d'un entre-soi masculin qui rappelle celui des réseaux qui ont structuré pendant longtemps la société : le bordel, la caserne, les vestiaires, l'internat, des lieux où se forgeaient la personnalité masculine autour de valeurs comme la prise de risque, la performance et la posture à l'égard des femmes, et qui ont en partie disparu", analyse la sociologue Marlène Coulomb-Gully, spécialiste des rapports hommes-femmes dans les médias.

Dans la foulée des révélations autour de cette Ligue, Le Monde annonçait en interne avoir licencié l'an dernier trois journalistes de sa filiale Huffington Post qui insultaient des collègues féminines dans un groupe privé baptisé "Radio Bière Foot" et auquel participaient la quasi totalité des hommes de la rédaction, selon Libération.

L'Express révélait de son côté l'existence d'un groupe similaire chez Vice France, dont les agissements avaient entraîné le licenciement de deux personnes en 2017.

Outre le fait qu'ils sont réservés aux hommes, ces groupes avaient comme point commun de reposer sur l'humour. "L'humour a toujours été mobilisé pour asseoir une domination : les femmes, les minorités, les homosexuels... On ne rit pas avec mais on rit de. On conforte cette homosocialité masculine", souligne Mme Coulomb-Gully.

- Prise de conscience -

"Des groupes comme ça, il en existe dans quasiment toutes les rédactions. On a reçu des témoignages de quasiment partout sur des affaires de sexisme ou plus grave, de harcèlement. Il y aurait 1.000 enquêtes à faire si on avait plus de moyens", assure Aude Lorriaux, journaliste porte-parole du collectif Prenons la une, qui milite pour l'égalité professionnelle dans les médias.

Mardi, de nouveaux témoignages rapportaient l'existence de groupes similaires dans des écoles de journalisme. Notamment dans celle de Grenoble qui a condamné dans un communiqué les "propos haineux" d'un groupe Facebook d'anciens étudiants et précisé que les principales écoles reconnues par la profession avaient lancé une mission sur l'égalité et la lutte contre les discriminations.

Libération, qui a suspendu à titre conservatoire deux de ses collaborateurs appartenant à la "Ligue", a annoncé qu'il allait s'atteler à définir des règles pour les réseaux sociaux. Le Monde a pour sa part lancé une enquête interne pour mesurer la réalité du sexisme et/ou des violences sexuelles au sein du groupe.

En outre, depuis lundi, une petite dizaine des membres de la "Ligue du Lol" ont été suspendus par leurs employeurs ou se sont mis en retrait de leurs activités.

Le blogueur Authueil, twitto influent qui a désormais quitté le réseau, souligne dans un billet qu'"il y a encore 20 ans, ils (auraient été) intouchables et seraient passés entre les gouttes". Il voit dans leur chute "une évolution, qualifiée de +féministe+, qui est d'abord un combat pour une autre manière d'envisager les rapports humains et sociaux".

"On voit qu'il y a une prise de conscience. On est nous-mêmes surprises de l'ampleur du phénomène", indique Mme Lorriaux.

"On a changé d'époque, en 2009 le féminisme était encore un gros mot. Aujourd'hui 85% des 15-20 ans se disent féministes. Le mouvement #MeToo a également libéré la parole", estime-t-elle.

L'accession de femmes aux postes hiérarchiques fait partie selon elle des solutions : "pour que les choses changent vraiment il faut autant de femmes que d'hommes aux postes à responsabilités. Il faut aussi nommer un référent harcèlement dans les rédactions et former les journalistes au problème spécifique du cyberharcèlement", que subissent deux tiers des femmes journalistes d'après Prenons la Une.