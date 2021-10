La loi restrictive du Texas sur l'avortement bientôt de retour devant la Cour suprême

La loi interdisant la majorité des avortements au Texas, suspendue mercredi soir par un juge fédéral, devrait revenir rapidement devant la Cour suprême des Etats-Unis, l'Etat conservateur ayant déjà annoncé son intention de faire appel.

"Nous ne sommes pas d'accord avec le tribunal et nous avons pris des mesures pour faire immédiatement appel", a tweeté jeudi le procureur général de ce vaste Etat du Sud.

"Le caractère sacré de la vie sera toujours une priorité", a ajouté Ken Paxton, un élu républicain reflétant une opinion très répandue dans son parti.

Près de 50 ans après l'arrêt Roe v. Wade de la Cour suprême, qui a garanti un droit constitutionnel à avorter dans tout le pays, le sujet divise toujours l'Amérique avec une opposition très marquée à droite.

Depuis le début de l'année, les Etats républicains ont adopté environ 100 mesures qui restreignent l'accès à l'avortement dans l'espoir que la Cour suprême, remaniée par l'ex-président Donald Trump, change sa jurisprudence.

Dans le cadre de cette offensive, le Texas a réussi à faire entrer en vigueur le 1er septembre une loi qui interdit d'avorter dès que les battements de coeur de l'embryon sont perceptibles, soit vers six semaines de grossesse, quand la plupart des femmes ignorent encore être enceintes.

Le texte contredit la Cour suprême qui autorise à avorter tant que le foetus n'est pas viable, soit vers 22 semaines de grossesse. Saisie en urgence par des associations de planning familial, la haute juridiction a toutefois refusé d'intervenir, citant des "questions nouvelles de procédure".

La loi contient en effet un dispositif unique: il revient "exclusivement" aux citoyens de la faire appliquer, en portant plainte contre toute organisation ou personne soupçonnée d'avoir aidé une femme à avorter illégalement.

Fustigeant la Cour suprême, le gouvernement du président démocrate Joe Biden était alors entré dans l'arène judiciaire, invoquant son intérêt à faire respecter les droits constitutionnels des Américaines.

Mardi soir, un juge fédéral lui a donné raison et a ordonné aux juges et aux greffiers des tribunaux du Texas de ne pas enregistrer ni examiner de plainte dans le cadre de cette loi, en attendant un examen de fond.

"Cette cour ne permettra pas que cette privation choquante d'un droit si important se poursuive un jour de plus", a écrit le juge Robert Pitman, en reprochant au Texas d'avoir mis en place "un plan agressif" pour contourner la Constitution.

- "Menace" -

La Maison Blanche a salué ce "pas important" pour les droits des femmes. Mais "le combat commence juste", a souligné sa porte-parole Jen Psaki.

De fait, le Texas a immédiatement informé le tribunal de sa décision de faire appel.

Le dossier sera donc examiné dans les prochains jours par une cour d'appel fédérale de la Nouvelle-Orléans, qui a la réputation d'être l'une des plus conservatrices du pays.

Quelle que soit sa décision, elle sera certainement suivie d'un recours adressé à la Cour suprême et celui-ci aura valeur de test pour sa majorité conservatrice.

Quand elle a refusé de bloquer la loi du Texas, la haute cour a reconnu que le texte posait des "questions importantes de constitutionnalité" et "a insisté sur le fait que d'autres recours pourraient avoir plus de succès", a rappelé sur Twitter le professeur de droit Steve Vladeck.

"Je pense qu'on va bientôt savoir si elle le pensait vraiment..."

En attendant l'issue de cette bataille, la situation sur le terrain reste complexe. Depuis plus d'un mois de nombreuses femmes ont été contraintes de voyager hors de l'Etat ou de poursuivre des grossesses non désirées, mais il n'est pas certain que la décision du juge Pitman change la donne.

La loi du Texas mentionne en effet que, si elle est suspendue puis remise en vigueur, des poursuites rétroactives seront possibles et les organisations de planning familial restaient prudentes jeudi.

"Nous espérons que la décision (...) permette aux cliniques du Texas de reprendre leurs services", a simplement déclaré Alexis McGill, qui préside la fédération Planned Parenthood.

"Les cliniques et les médecins (...) espèrent reprendre les avortements aussi vite que possible, malgré la menace de poursuites rétroactives", a ajouté Nancy Northup, présidente du Center for reproductive Rights.