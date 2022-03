La nageuse transgenre Lia Thomas s'impose dans le championnat universitaire américain

La nageuse transgenre Lia Thomas a remporté jeudi la finale du 500 yards nage libre féminin (environ 457 mètres) du championnat universitaire américain de natation et de plongeon à Atlanta.

Lia Thomas, qui représente l'université de Pennsylvanie, est devenue la première nageuse transgenre à remporter un titre universitaire (NCAA) en bouclant la finale en 4 min 33 sec 24, avec plus d'une seconde et demie d'avance sur Emma Weyant, deuxième en 4 min 34 sec 99.

Lia Thomas, qui avait concouru en tant qu'homme à Penn State, divise l'opinion. Certains estiment qu'elle bénéficie d'un avantage physiologique injuste, tandis que d'autres pensent qu'elle devrait être autorisée à concourir librement en tant que femme.

"J'essaie de l'ignorer autant que possible", a-t-elle réagi, interrogée après la course sur la controverse autour de ses performances.

"J'essaie de me concentrer sur ma natation, ce que je dois faire pour me préparer pour mes courses et j'essaie de bloquer tout le reste", a-t-elle ajouté. "Ca représente tout pour moi d'être ici, d'être avec deux de mes meilleurs amis et coéquipiers et de pouvoir concourir."

Lia Thomas avait déjà signé le meilleur des séries de jeudi matin avec un temps de 4 min 33 sec 82. Elle sera aussi l'une des favorites du 200 yards vendredi.