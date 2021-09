La Nasa s'apprête à lancer Lucy, une mission de 12 ans vers les astéroïdes de Jupiter

La Nasa est fin prête pour le lancement de Lucy le mois prochain, une mission qui durera 12 ans et ira pour la première fois observer de près des astéroïdes situés sur la même orbite que Jupiter, dans le but de mieux comprendre la formation de notre système solaire.

Les astéroïdes troyens, dont environ 7.000 sont connus, évoluent autour du Soleil en deux groupes, l'un précédant Jupiter, l'autre la suivant.

Lors de son voyage, le vaisseau survolera d'abord vers 2025 un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes (entre Mars et Jupiter), puis au cours des années suivantes sept astéroïdes troyens.

Ces derniers, "bien qu'ils se situent dans une zone de l'espace très resserrée, sont très différents les uns des autres", a expliqué mardi lors d'une conférence de presse Hal Levison, chercheur principal pour cette mission au Southwest Research Institute de Boulder, dans le Colorado. "Par exemple, ils ont des couleurs très différentes, certains sont gris, d'autres rouges."

L'une des théories est qu'ils se sont formés au-delà de l'orbite de Jupiter avant d'y être attirés, et que ces couleurs reflètent l'endroit d'où ils viennent.

"Quoi que Lucy découvre, cela nous donnera des indices essentiels sur la formation de notre système solaire", a déclaré la directrice de la division des sciences planétaires de la Nasa, Lori Glaze.

Le vaisseau approchera les objets sélectionnés à une distance comprise entre seulement 400 et 950 kilomètres.

Grâce à trois instruments scientifiques à bord ainsi qu'une grande antenne, les chercheurs veulent étudier la géologie de ces astéroïdes, leur composition ainsi que leur densité, leur masse et leur volume précis.

Le décollage de la fusée Atlas V chargée de propulser le vaisseau doit avoir lieu depuis la Floride le 16 octobre.

Le coût total de la mission, dont ses 12 années d'opérations, est de 981 millions de dollars.

Le vaisseau a été construit par Lockheed Martin et est une véritable "oeuvre d'art", a estimé le directeur du programme Lucy pour l'entreprise, Rich Lipe.

Il comprend plus de trois kilomètres de câbles et surtout d'immenses panneaux solaires, qui mis bout à bout sont aussi hauts qu'un immeuble de cinq étages.

L'engin sera le premier à énergie solaire à s'aventurer aussi loin du Soleil, et observera davantage d'astéroïdes que n'importe quel autre vaisseau avant lui.

La mission a été nommée Lucy en référence au fossile d'australopithèque découvert en Ethiopie en 1974, ayant permis d'éclairer l'évolution de l'humanité -- la Nasa souhaitant ici éclairer l'évolution du système solaire.

Les chercheurs ayant retrouvé ce squelette écoutaient à l'époque la chanson des Beatles "Lucy in the sky with diamonds". En clin d'oeil, le logo officiel de la mission de la Nasa a été dessiné en forme de diamant.