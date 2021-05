La NBA crée le "Prix Kareem Abdul-Jabbar" de la lutte pour la justice sociale

La NBA a annoncé jeudi la création du "Prix Kareem Abdul-Jabbar", du nom du meilleur marqueur de tous les temps et militant de longue date des droits civiques, visant à récompenser le joueur le plus impliqué dans la lutte pour la justice sociale.

Ce prix sera attribué chaque année au joueur qui aura le plus ardemment défendu les valeurs d'égalité raciale, de respect et d'inclusion prônées par la ligue.

"Je suis honoré et reconnaissant d’être associé à un tel prix, qui vise à récompenser des personnes dévouées, engagées et désintéressées, afin de promouvoir la lutte pour la justice sociale pour les personnes marginalisées", a déclaré Abdul-Jabbar, légendaire pivot des Los Angeles Lakers et des Milwaukee Bucks, avec lesquels il a été sacré champion à six reprises.

"Il s’agit à mes yeux d’un énorme pas en avant et dans la bonne direction, pour ce pays et pour toutes ces personnes qui prônent l’égalité", ajouté le sextuple MVP, 19 fois All-Star, et auteur de 38.387 points en 20 ans de carrière.

Le lauréat recevra une enveloppe de 100.000 dollars qu'il reversera à l'œuvre caritative de son choix. Quatre autres finalistes en feront de même avec les 25.000 dollars qui leur auront été versés.

Les trente équipes de la ligue nommeront un joueur pour le prix, et un comité de sélection composé de "légendes" de la NBA, de dirigeants et de leaders en matière de justice sociale décidera du gagnant.

Âgé de 74 ans, Kareem Abdul-Jabbar a été sensibilisé à l'activisme lors de sa rencontre, à l'âge de 17 ans, de Martin Luther King à New York et n'a jamais cessé de profiter de son statut de star du basket pour poursuivre son militantisme.

En 2016, l'ancien président américain Barack Obama lui a remis la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays.