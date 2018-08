La Noma, maladie des enfants pauvres

La Noma — maladie de la pauvreté — en quelques chiffres et précisions :



—En 2016, seulement 1 % des Français connaissaient cette maladie (sondage IFOP).

— 80 à 90 % des cas sont mortels en l'absence de traitement.

— 140 000 nouveaux cas par an.

— 500 000 à 700 000 malades dans le monde : principal foyer : l'Afrique (Niger).

— Facteurs de risque : malnutrition, paludisme/rougeole/VIH, manque d'hygiène.

facteur de germes : 1 semaine d'antibiotique suffit pour la soigner si le traitement est appliqué dès le début de la maladie.

— Déroulement : infection de la gencive par des germes, fièvre, œdème et gangrène des tissus mous et osseux de la face. En quelques jours, elle ronge la moitié du visage, façon « gueules cassées ».