La pandémie de Covid-19 a encore ralenti dans le monde cette semaine

La pandémie de Covid-19 a encore ralenti cette semaine dans le monde: voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d'une base de données de l'AFP.

Indicateur important, le nombre des cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel des contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

- 510.000 cas quotidiens -

Avec 510.000 contaminations enregistrées quotidiennement dans le monde cette semaine, l'indicateur a baissé sensiblement (-8% par rapport à la semaine précédente), selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi.

- Baisse dans la plupart des régions -

Cette semaine, la plupart des régions du monde voient leur situation s'améliorer: -32% en Afrique, -25% dans la zone Etats-Unis/Canada, -21% au Moyen-Orient , -7% en Asie et -2% en Océanie, où le virus circule toutefois peu.

Mais la situation se détériore en Amérique latine et aux Caraïbes (+33%, chiffre en forte hausse notamment dû à un rattrapage des données au Brésil) et légèrement en Europe (+4%).

- Plus fortes accélérations -

Singapour est le pays où l'épidémie accélère le plus (+129%, 1.300 nouveaux cas par jour), parmi ceux ayant enregistré au moins 1.000 contaminations quotidiennes au cours de la semaine écoulée. Suivent la Roumanie (+75%, 5.400), l'Ukraine (+58%, 5.600), la Syrie (+23%, 1.900) et la Turquie (+23%, 31.200).

- Plus fortes décrues -

A l'inverse, c'est le Botswana (-51%, 600 nouveaux cas par jour) qui enregistre la plus forte décrue cette semaine, devant le Japon (-50%, 3.900), le Sri Lanka (-43%, 1.700), l'Afrique du Sud (-39%, 2.700) et l'Azerbaïdjan (-38%, 1.500).

- Le plus de contaminations -

Les Etats-Unis restent, de loin, le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations en valeur absolue cette semaine (126.000 cas quotidiens, -26%), devant le Royaume-Uni (32.400, +10%) et la Turquie (31.200, +23%).

En proportion de la population, hors micro-Etats, le pays ayant recensé le plus de nouveaux cas cette semaine est la Serbie (653 pour 100.000 habitants), devant la Mongolie (630) et Cuba (496).

- Morts -

Les Etats-Unis enregistrent le plus grand nombre de morts quotidiennes, 2.041 par jour cette semaine, devant la Russie (801), qui a annoncé vendredi un chiffre record de 828 personnes décédées du Covid en 24 heures, et le Mexique (542).

Au niveau mondial, les décès quotidiens ont diminué (8.384 par jour, -9%).

- Cuba vaccine toujours à plein régime -

Les pays qui vaccinent le plus vite cette semaine se situent principalement en Amérique latine, en Asie et en Océanie.

Avec ses propres vaccins à trois doses, c'est Cuba qui affiche le rythme le plus élevé parmi les pays de plus d'un million d'habitants, en administrant des doses à 2,69% de sa population chaque jour. Les bars et restaurants du pays, fermés depuis janvier, rouvrent progressivement à partir de ce vendredi dans une grande partie du pays, dont La Havane.

Le Cambodge (1,46%) et l'Iran (1,36%) complètent le trio de tête.

Les Emirats arabes unis demeurent le pays où la campagne de vaccination est la plus avancée, avec 199 doses administrées pour 100 habitants, devant l'Uruguay (176) et Israël (171).

Cet indicateur peut dépasser 100 doses pour 100 habitants dans la mesure où la plupart des vaccins en circulation nécessitent deux doses pour être pleinement efficaces.