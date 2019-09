« La Piste de la Francophonie » : tour du monde de la langue française sur TV5MONDE

20 heures de direct. 18 villes à travers le globe. Des performances artistiques, des reportages et des rencontres. C'est le programe du tour du monde de la Francophonie proposé par TV5MONDE, le 26 septembre 2019.



Nous voulons célébrer la langue française, sa vitalité, et celle des francophones, leur jeunesse, leur énergie, leur modernité, leurs initiatives, dans tous les domaines, culturels, économiques, humanitaires, où qu’ils se trouvent. Yves Bigot, directeur général de TV5MONDE

Montréal, Lausanne, Yaoundé ou encore Paris, Pékin et Kigali. Au total, 18 destinations francophones seront donc présentées lors de "La Piste de la Francophonie", une série d'émissions spéciales co-animées par des journalistes de TV5MONDE et de chaînes partenaires locales. Le tout diffusé pendant 20 heures de direct.

> Cliquez sur les puces pour découvrir des anecdotes sur chaque destination :

Ce voyage mettra à l’honneur des personnalités francophones, des talents et des artistes locaux à travers différentes thématiques aussi bien politiques, culturelles, scientifiques qu’artistiques.

Célébrer la langue française

Deux ans après "Le Tour du Monde de la Francophonie", l'objectif, lui, n’a pas changé. "La Piste de la Francophonie" souhaite mettre en avant l'importance de la langue française.



Aujourd'hui, c'est la cinquième langue la plus parlée et la deuxième la plus enseignée dans le monde. Au total, il rassemble 300 millions locuteurs et locutrices à travers 88 Etats.



"La Piste de la Francophonie" sera diffusée en direct sur toutes les chaînes de TV5MONDE mais aussi sur le site et les réseaux sociaux.



Coup d’envoi le 26 septembre à 5 heures (heure de Paris) en direct de Nouméa, puis de Bangkok, Paris, Pékin, Erevan, Athènes, Bamako, Dakar, Porto-Novo, mais aussi Bruxelles, Kigali, Yaoundé, Casablanca, Le Caire, Tunis, Lausanne, Fort-de-France et Montréal. Un tour du monde francophone qui se terminera à Paris le 27 septembre.