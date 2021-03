La plateforme "France Channel" à l'assaut des Etats-Unis d'ici l'été

Faire la promotion de la culture française, telle est l'ambition de la plateforme de streaming sur abonnement "France Channel" qui sera lancée aux Etats-Unis avant l'été, a annoncé lundi la société France Channels, qui espère à terme conquérir d'autres pays.

Cinéma ("Les Visiteurs", "Arsène Lupin", "Le jeune Werther"), séries ("Demain nous appartient", "Un si grand soleil"), magazines, documentaires ou spectacles vivants... Au total, "plus de 2.000 heures" de contenus, sous-titrés en anglais, seront proposés aux abonnés pour 6,99 dollars par mois, a expliqué à l'AFP Julien Verley, président et fondateur de France Channels.

S'y ajoute un accès à la chaîne d'information France 24, en anglais et en français, précise un communiqué.

La plateforme se veut "une fenêtre sur la France" dans "tous ses aspects", selon M. Verley, qui peaufine ce projet depuis qu'il a quitté, en 2019, France Télévisions, où il était directeur du développement commercial, notamment chargé de Salto (la plateforme créée par France Télévisions, TF1 et M6 fin 2020).

"Une collection de contenus" sera ainsi sous-titrée en français pour aider à l'apprentissage de la langue de Molière, qui concerne "1,5 million d'Américains" selon M. Verley. Un concept qui rappelle celui de la plateforme gratuite lancée en septembre par TV5 Monde (pas encore disponible aux Etats-Unis), axée sur la francophonie et non sur la France.

France Channel proposera des contenus doublés en anglais seulement lorsqu'ils existent déjà, la plateforme n'ayant pas encore les moyens de développer le doublage, a ajouté Julien Verley, qui espère étendre son offre à d'autres pays, d'abord anglophones, dans un "horizon de 12 à 18 mois".

Elle pourra s'appuyer aux Etats-Unis sur les partenariats de distribution noués notamment avec le "leader de la télévision connectée Roku" et la plateforme Struum.

Ce nouveau venu dans le monde en ébullition de la SVOD (plateforme de video par abonnement) bénéficie d'un investissement de départ de "plusieurs centaines de milliers d'euros", financé notamment par Julien Verley et Bertrand Méheut, ex-patron de Canal+, président du conseil de surveillance de France Channels.

Les sociétés Vitis, filiale du groupe Netgem, "spécialisée dans le développement de solutions média complètes", et Cyber Group Studios, "leader dans la production et la distribution de contenus d'animation" complètent le tour de table officialisé lundi, France Channels bénéficiant en outre d'un "prêt de l'Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles (IFCIC)", selon le communiqué.

