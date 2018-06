La politique de Macron "juste" pour trois Français sur dix seulement (sondage)

Trois Français sur dix seulement considèrent que la politique menée par Emmanuel Macron et son gouvernement est "juste" et une majorité juge qu'ils ne font pas suffisament pour les plus démunis, selon un sondage BVA diffusé mercredi.

Si 31% des Français interrogés estiment "juste" la politique de l'exécutif, contre 37% d'un avis contraire, c'est le même pourcentage qu'en juin 2013, un an après l'entrée en fonction de François Hollande.

Ils sont 55% à considérer qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ne font "pas assez" pour "les plus démunis", contre 11% pour lesquels ils en font "trop", selon cette enquête pour La Tribune.

Par ailleurs, pour 59% des personnes interrogées, il y a "trop d'aides sociales en France", contre 39% d'une opinion opposée. Le gouvernement a fait fin mai des déclarations alambiquées sur une réduction éventuelle de ces aides sociales.

Interrogés sur la mesure qui leur paraît prioritaire pour les réformer, 44% des Français se prononcent pour "réduire le nombre de personnes y ayant droit". Pour 30% la priorité serait de "réduire la durée des aides" et pour 9% "réduire le montant des aides". 17% ne se prononcent pas.

Enquête réalisée en ligne du 4 au 5 juin auprès de 1.018 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.

dch/mat/sd