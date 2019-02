La popularité de Macron et Philippe remonte en février selon Harris Interactive

Les cotes de confiance d'Emmanuel Macron (39%, soit 4 points de plus qu'en janvier) et d'Édouard Philippe (38%, +6 points) poursuivent leurs hausses en février pour le deuxième mois consécutif, selon un sondage Harris Interactive pour LCI publié mardi.

Le chef de l'État regagne de la confiance plus particulièrement auprès des Français âgés de 50 à 64 ans (+7 points, 38% d'entre eux) et ceux âgés de 35 à 49 ans (+6 points, 38%), selon l'enquête.

Le mouvement est plus visible chez les sondés qui se déclarent socialistes (+14 points, 46% d'entre eux), selon cette enquête.

De son côté, la côte de confiance d'Édouard Philippe est particulièrement en hausse chez les Français de 35 à 49 ans (+9 points, 37% d'entre eux), les 50 à 64 ans (+8 points, 37%). Il gagne six points auprès de ceux âgés de plus de 65 ans, à 41%.

Comme pour le président Macron, M. Philippe gagne de plus en plus la confiance des socialistes (+14 points, 41%), chez les Marcheurs (+9 points, 90%) et dans une moindre mesure auprès du groupe Les Républicains (+4 points, 41%).

L'enquête Harris Interactive a été réalisée sur Internet du 20 au 22 février auprès d'un échantillon représentatif de 897 personnes, selon la méthode des quotas.