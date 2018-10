La presse européenne salue un "Super Mbappé"

"Super Mbappé", "un +show+ monstrueux": le quadruplé du crack de 19 ans du PSG contre Lyon dimanche (5-0) n'est pas passé inaperçu dans la presse européenne.

En Espagne, pays où la Ligue 1 est habituellement peu suivie, le quotidien sportif Marca n'hésite pas à consacrer une pleine page à Mbappé, "el rey de la selva" ("le roi de la jungle"), qui a "mangé le Lyon".

"On a assisté à un +show+ monstrueux du jeune attaquant", écrit le journal sportif le plus lu d'Espagne. "Sa démonstration a mis en valeur trois de ses meilleures qualités: puissance, vitesse et finition. Ses quatre buts lui ont permis de devenir le joueur le plus jeune à inscrire un +poker+ (quadruplé, en espagnol, NDLR) en Ligue 1 en 45 saisons. Il y aura un avant et un après l'irruption de Mbappé dans le football français. (…) Cela ne fait que commencer. Souvenez-vous: 19 ans et neuf mois. Longue vie au roi."

De son côté, As fait plus sobre en évoquant "une large victoire historique conduite par un fantastique Mbappé".

Dans la presse catalane, Mundo Deportivo s'émerveille de la performance de l'attaquant, "protagoniste absolu" du choc de dimanche au Parc des Princes, capable de faire la décision "quasiment à lui tout seul", avec ce titre: "Mbappé dynamite Lyon avec un +poker+ en 13 minutes"

- "Plein de puissance et de talent" -

Enfin, Sport évoque également une "démonstration" du Français. "Kylian a marqué quatre buts en 13 minutes pour pulvériser Lyon", s'enthousiasme le journal barcelonais.

En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque un "Mbappé monstrueux, Lyon aussi doit s'incliner devant le PSG.".

"Jusqu'à la 16e minute de la deuxième mi-temps, Mbappé semblait victime d'un sort. Incapable de marquer. Il a ensuite évacué tout mauvais sort, se montrant plein de puissance et de talent, enterrant Lyon avec quatre buts, ce qui vaut non seulement au PSG le record de neuf victoires consécutives mais confirme aussi que l'équipe de l'émir du Qatar n'a aucune pitié pour personne cette année."

Le Corriere Dello Sport se pâme aussi pour un "Super Mbappé, le plus jeune à inscrire un +poker+". "La seconde moitié du match était plutôt un monologue du PSG avec Mbappé en protagoniste absolu", poursuit encore le journal.

En Angleterre, le Liverpool-Manchester City (0-0) de la soirée attirait l'attention. Pourtant là aussi, Mbappé a réussi à exister médiatiquement. Le Daily Mail reprend les déclarations de Neymar qui parle d'un "phénomène" pour son équipier de 19 ans. The Independent relate aussi un "quadruplé éclair" et se régale des commentaires du héros disant qu'il aurait "dû marquer plus".

Et Gary Lineker, ancien international anglais devenu consultant vedette, a tweeté: "Kylian Mbappé a marqué 4 buts en 13 minutes pour le PSG. A 19 ans, comment a-t-il pu ?"