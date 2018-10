"La Quinzaine des séries": Richard Gere dans une série et au Mipcom

La star américaine Richard Gere dans la nouvelle série de Tom Rob Smith, le tout dernier "Doctor Who" aux traits féminins et l'adaptation française de "This is us" au menu de "La Quinzaine des séries".

- Richard Gere au Mipcom -

Après Sean Penn dans "The First" et Julia Roberts dans "Homecoming", c'est au tour de Richard Gere d'apparaître dans une série. Il s'agit de "Mother Father Son" de Tom Rob Smith ("London Spy", "The Assassination of Gianni Versace"), en huit épisodes produite par BBC studios.

Des extraits seront présentés en avant-première mondiale au Mipcom, marché international des programmes de communication à Cannes, le 15 octobre, où la star américaine est annoncée.

- "Doctor Who" -

France 4 propose à partir du 11 octobre à 22H25 la onzième saison de la série britannique "Doctor Who" (pilote d'une heure puis 9 x 50 min), en version originale sous-titrée, quatre jours seulement après sa première diffusion sur le réseau britannique BBC.

Le créateur de cette saison Chris Chibnall (créateur de "Broadchurch") donne au nouveau docteur les traits d'une femme incarnée par Jodie Whittaker ("Broadchurch").

- Rendez-vous avec la peur -

Après deux adaptations américaines au cinéma en 1963 et en 1999 sous le titre "The Haunting", le roman de Shirley Jackson "The Haunting of Hill House" paru en 1959, se décline à présent en une série d'horreur éponyme de dix épisodes dont la première saison est programmée à partir du 12 octobre sur Netflix.

Cette histoire de maison hantée, créée et réalisée par Mike Flanagan ("Pas un bruit", "Jessie") avec Meredith Averill ("The Good Wife"), compte parmi ses interprètes Michiel Huisman ("Game of Thrones"), Carla Gugino ("Sin City") et Timothy Hutton ("American crime").

- Du rire avec "Camping" -

La comédie "Camping" (8 x 30 mn), adaptation de la série britannique éponyme de Julia Davis par Lena Dunham et Jenni Konner, arrive à partir du 14 octobre sur le network américain HBO et le 15 octobre en France sur OCS. Avec Jennifer Garner ("Alias") dans le rôle d'une "obsédée du contrôle" qui organise un weekend de camping avec des amis pour les 45 ans de son mari incarné par David Tennant ("Broadchurch").

- Enquêteurs européens -

La deuxième saison du thriller germano-belgo-danois "The Team" (8 x 58 mn) créé par Mai Brostrøm et Peter Thorsboe, est programmé sur Arte tous les jeudis à partir du 18 octobre au 1er novembre et disponible pendant 30 jours sur Arte.tv.

Trois enquêteurs incarnés par la Belge Lynn Van Royen ("Beau séjour"), la Danoise Marie Bach Hansen ("Les Héritiers") et l'Allemand Jürgen Vogel ("La Vague") enquêtent sur une série de meurtres à la frontière germano-danoise qui mêle terrorisme, trafic d’art international et xénophobie.

La première saison est rediffusée du 13 au 16 octobre sur Arte et sur arte.tv pendant 7 jours.

- "This is us" made in France -

La société de production Authentic Prod. annonce avoir remporté l’appel d’offres lancé par la Fox, pour l’acquisition des droits d’adaptation en France de la série américaine "This is us" dont la saison 3 est actuellement diffusée sur Canal+.

Authentic Prod. a déjà adapté la série danoise "Rita" en "Sam", dont la 3e saison doit être diffusée prochainement sur TF1. Par ailleurs, la société tourne en Corse l’adaptation du livre de Michel Bussi "Le temps est assassin", en une série de huit épisodes, toujours pour TF1.

- "The Wheel of time" adaptés -

Les best-sellers de genre "fantasy" "The Wheel of Time" du romancier américain Robert Jordan vont être adaptés en série par Rafe Judkins ("Les Agents du S.H.I.E.L.D") pour Amazon, a annoncé la plateforme américaine.

L’histoire se déroule dans un monde épique imaginaire où les femmes détiennent le fabuleux pouvoir de la magie.