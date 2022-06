La reine Elizabeth en Ecosse pour une semaine d'événements royaux

La reine Elizabeth II, 96 ans, est arrivée lundi en Ecosse (Royaume-Uni) pour une semaine d’événements royaux, avec plusieurs membres de sa famille.

Son déplacement pour cette "semaine d'Holyrood" n'a été connu qu'à la toute dernière minute, comme c'est désormais l'habitude, en raison de ses problèmes de mobilité.

Souriante, en tenue bleu tendre et s'appuyant sur une canne, la reine a été photographiée au palais de Holyroodhouse, à Edimbourg, à l'occasion de la cérémonie "de remise des clés", durant laquelle la monarque se voit traditionnellement remettre les clés de la ville et est accueillie dans son "ancien et héréditaire royaume d'Ecosse".

Elle était accompagnée de son fils Edward et de l'épouse de ce dernier, Sophie.

Sa dernière apparition remontait au 22 juin, quand elle avait rencontré au château de Windsor, où elle réside désormais, la gouverneure de Nouvelle-Galles du Sud en Australie.

Les Britanniques ont célébré durant quatre jours début juin ses 70 ans de règne. Elle y était apparue trois fois au balcon de Buckingham Palace.

A l'occasion de ce jubilé de platine, la monarque, qui est la plus âgée du monde en exercice, avait réaffirmé son intention de continuer à servir ses sujets "au mieux de (ses) capacités, soutenue par (sa) famille".

Elle se fait de plus en plus souvent représenter par le prince Charles, 73 ans, héritier de la couronne, qui participera aussi à divers engagements cette semaine en Ecosse, dans le cadre de cette semaine d'Holyrood.