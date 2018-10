À la Réunion, vive émotion après la mort d'un baleineau échoué

Un baleineau échoué depuis lundi à la Grande Chaloupe (côte nord) est mort mardi malgré le déploiement d'un important dispositif de sauvetage, provoquant une vive émotion dans l'île de la Réunion.

Fortement médiatisée, la tentative de sauvetage a été suivie par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux.

Mesurant une dizaine de mètres et pesant une dizaine de tonnes, le cétacé s'est échoué sous un viaduc en construction sur le chantier de la Nouvelle route du littoral (NRL), un axe de circulation qui reliera le nord de l'île à l'ouest.

Ce sont des ouvriers travaillant sur le chantier qui ont découvert le baleineau lundi au lever du jour. La tentative de sauvetage du petit cétacé, baptisé Billy par les ouvriers, a mobilisé d'importants moyens.

Les scientifiques, les pompiers, les forces de l'ordre, les agents de la direction de l'Environnement, du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) et les entreprises travaillant sur le chantier de la NRL ont travaillé plusieurs heures pour extraire le baleineau de son bassin de faible profondeur.

En milieu de journée, le cétacé a pu être dégagé. Soulevé par une grue il a été remis en eau plus profonde. Blessé et visiblement affaibli, Billy s'est d'abord dirigé vers le large. Pour le guider et aussi empêcher qu'il soit attaqué par des requins, il a été escorté par des bateaux transportant des scientifiques et des gendarmes.

Malgré cela, en début de soirée, le cétacé est revenu s'échouer sur la côte. Une nouvelle opération de sauvetage, mise en place mardi matin, n'a pas abouti et Billy, très mal en point, est mort en fin de matinée.

Tous les ans pendant l'été austral (de novembre à mars) les baleines à bosse viennent mettre bas au large de La Réunion dans les eaux chaudes de l'océan Indien.

Le spectacle qu'elles offrent alors en navigant le long des côtes provoque l'engouement des Réunionnais.