La Russie en démonstration militaire dans la Sibérie orientale

La Russie, de retour au premier plan

C'est sans doute le plus grand déploiement militaire de l'histoire moderne de la Russie. Ce mercredi 12 septembre 2018, l'armée russe s'est entraînée dans le cadre de manoeuvres militaires, en Sibérie orientale. Ce sont plus d'un millier de soldats mais aussi les systèmes anti aérien S-300 et S-400 qui ont été mobilisés.Une démonstration militaire qui visait à "simuler une attaque massive de missiles venue d'un système ennemi non désigné", selon Sergueï Kourichkine, responsable militaire.Washington tente déjà de bloquer la possibilité de voir la Russie vendre des systèmes S-400 à la Turquie ou encore à l'Inde et le Qatar. De son côté, l'Otan a condamné ces manoeuvres militaires russes en les désignant comme la "répétition d'un conflit de grande ampleur". Une démonstration à laquelle participe l'armée mongole, mais surtout, également, l'armée chinoise.Derrière cette démonstration militaire et surtout, cette alliance avec la Chine, se cache la possibilité de pouvoir voir un rapprochement entre les deux puissances communistes historiques.La Russie, dans un premier temps isolée par l'Europe et Washington a trouvé le moyen de redevenir un acteur géopolitique incontournable. Présente sur les fronts militaires, notamment en Syrie, mais aussi économiquement, en Afrique , la Russie est plus que jamais au coeur des enjeux internationaux.Une situation qui devrait pousser l'Europe à revoir sa stratégie vis à vis de Vladimir Poutine... Au risque de voir la constitution d'une alliance sino-soviétique qui pourrait prendre le dessus sur les autres puissances mondiales.