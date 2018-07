La Russie et la Chine veulent "renforcer" la coopération économique des Brics

Les présidents chinois, Xi Jinping, et russe, Vladimir Poutine, ont insisté jeudi sur la nécessité de "renforcer" la coopération entre pays des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), dans un climat de guerre commerciale avec les Etats-Unis.

"Les conflits géopolitiques et l'escalade du protectionnisme et de l'unilatéralisme affectent directement le développement des marchés émergents et des marchés en voie de développement", a estimé M. Xi au deuxième jour du sommet des Brics à Johannesburg.

"Nous devons rester engagés dans le multilatéralisme", a-t-il insisté. Dans ce contexte, "il est nécessaire que les Brics renforcent leur partenariat stratégique" pour faire "de la prochaine décennie une autre décennie en or".

M. Xi a appelé le forum des cinq pays émergents, lancé en 2009, à "déverrouiller le potentiel énorme de [leur] coopération économique".

Vladimir Poutine l'a suivi, estimant que les Brics jouent "un rôle unique dans l'économie mondiale".

"Ils contribuent à hauteur de 42% au PIB mondial et cette part ne cesse de croître", s'est-il félicité.

"En 2017, le commerce entre les Brics a augmenté de 30% et nous comptons développer encore plus ce partenariat", a assuré M. Poutine, un pin's des Brics épinglé à son costume.

Ces appels à la coopération interviennent alors que le président américain, Donald Trump, a déclenché ces derniers mois les hostilités commerciales contre Pékin, Bruxelles et Moscou.

Il a notamment imposé des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium visant surtout la Chine et menace désormais de taxer de façon punitive la totalité des importations chinoises.

Pour tenter de désamorcer la crise, M. Trump et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, se sont rencontrés mercredi à Washington.

Le président américain a promis de revoir la question des tarifs douaniers américains sur l'acier et l'aluminium européens. MM. Trump et Juncker ont aussi annoncé une série de décisions dans l'agriculture, l'industrie et l'énergie, dont la portée exacte reste à confirmer.