La saison inaugurale de Ligue africaine de basket reportée à cause du coronavirus

La saison inaugurale de la Ligue africaine de basket (BAL), qui devait débuter le 13 mars à Dakar, a été reportée à une date ultérieure en raison de la propagation du coronavirus, a annoncé mardi la NBA, partenaire de cette nouvelle compétition.

"Suite à la recommandation du gouvernement sénégalais, concernant l'escalade des problèmes de santé liés au coronavirus, la saison inaugurale de la BAL est reportée", a indiqué son président, Amadou Gallo Fall, cité dans le communiqué de la NBA.

"Je suis déçu que nous ne soyons pas en mesure de donner le coup d'envoi de cette ligue historique comme prévu, mais nous nous réjouissons du lancement très attendu de la BAL à une date ultérieure", a-t-il ajouté, sans donner plus de précision.

Cette annonce intervient au lendemain de la confirmation par le Sénégal de son premier cas d'infection au nouveau coronavirus. L'Egypte, le Maroc et le Nigeria ont également enregistré leurs premiers cas ces derniers jours.

La saison régulière de la Ligue africaine de basket, qui bénéficie du concours de la Fédération internationale de basket (FIBA) et de la NBA, doit se dérouler, outre au Sénégal, également en Egypte, au Maroc, au Nigeria, mais également en Angola et en Tunisie. Le Rwanda accueillera les play-offs et les finales.

Douze clubs sont engagés: Zamalek (Egypte), l'Association Sportive de Salé (Maroc), Rivers Hoopers Basketball Club (Nigeria), l'Association Sportive des Douanes (Sénégal), le Clube Atlético Petroleos de Luanda (Angola), le Groupement Sportif des Pétroliers (Algérie), le club Forces Armées et Police Basketball (Cameroun), le club Gendarmerie Nationale Basketball Club (Madagascar), l'Association Sportive de la Police Nationale (Mali), Ferroviario de Maputo (Mozambique), l'Union Sportive Monastirienne (Tunisie) et les Patriots de Kigali (Rwanda).