La soeur d'une Française disparue au Japon interpelle Macron et Abe

La soeur de Tiphaine Véron, une Française disparue fin juillet au Japon, a interpellé mercredi dans la cour de l'Elysée le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Shinzo Abe pour exprimer son inquiétude.

"Monsieur le président, je suis la sœur de Tiphaine Véron, disparue au Japon", a lancé Sibylle Véron alors que les deux dirigeants montaient le péron de l'Elysée après une déclaration commune à la presse.

La jeune femme avait pris place au milieu des journalistes.

Emmanuel Macron s'est retourné vers elle pour lui déclarer: "Nous allons l'évoquer, mais dans un cadre approprié parce que je traite les sujets en profondeur".

"L'équipe diplomatique va vous prendre en charge, mais je n'ai pas l'habitude de traiter ces sujets-là devant la presse", a-t-il ajouté.

Sybille Véron a alors été invitée à entrer dans l'Elysée par des membres de l'équipe diplomatique, alors que MM. Macron et Abe allaient débuter un déjeuner de travail.

Tiphaine Véron, 36 ans, domiciliée à Poitiers, dans le centre de la France, n'a plus été vue depuis le matin du 29 juillet. La jeune femme, épileptique, avait alors quitté, pour aller se promener, son hôtel de Nikko (nord-est du Japon) où elle devait en tout passer deux nuits.

Les enquêteurs n'ont pu "retrouver" sa trace, avait annoncé le 18 septembre le parquet de Poitiers, qui a ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration.

"On ne sait absolument pas ce qui a pu arriver à Tiphaine", avait déclaré Sybille Véron lorsqu'elle s'était rendue fin août à Nikko, une cité très touristique réputée pour ses sanctuaires et temples, et entourée de monts couverts de bois.