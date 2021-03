La Somalie reçoit 300.000 doses de vaccin anti-Covid

La Somalie a reçu lundi une première cargaison de 300.000 doses du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, destinées à ceux qui travaillent en première ligne à lutter contre la maladie ainsi qu'aux personnes les plus à risque, a annoncé le gouvernement.

Ces vaccins, fabriqués en Inde par le Serum Institute of India, sont fournis par le biais de l'initiative Covax qui vise à tenter d'assurer une distribution équitable des vaccins. Ce mécanisme est géré par l'Alliance du Vaccin (Gavi), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi).

"L'arrivée des vaccins contre le Covid-19 intervient à un moment critique pour la Somalie qui connaît une nouvelle vague de l'épidémie", a déclaré la ministre de la Santé, Fawziya Abikar Nur, dans un communiqué. "Elle ne ne peut être contenue que si tous les pays font front ensemble, y compris la Somalie".

Pays pauvre de l'Afrique, en guerre depuis 1991 et confronté aux attaques jihadistes des shebab, la Somalie (15,4 millions d'habitants) a vu les cas de coronavirus exploser le mois dernier (+77%), à 9.190, avec un nombre de décès plus que doublé atteignant 367 au total.

Le vaccin du groupe suédo-britannique AstraZeneca, mis au point par des chercheurs de l'Université d'Oxford, est peu coûteux, facile à transporter et à stocker.

Selon Mme Nur, la Somalie dispose de "systèmes solides en place" pour procéder à la campagne de vaccination.

"Les vaccins ont aidé d'autres pays à réduire la vitesse de propagation du Covid-19 et nous avons confiance dans le fait que nous ferons de même pour les Somaliens", a-t-elle ajouté.

Ailleurs dans la Corne de l'Afrique et en Afrique de l'Est, l'Ethiopie, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda ont également lancé des campagnes de vaccination contre le Covid-19.