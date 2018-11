La sonde américaine Dawn s'est éteinte

Dawn, la sonde de la Nasa qui a exploré les deux plus gros objets de la ceinture d'astéroïdes, n'est plus en activité après onze années dans l'espace, ont annoncé jeudi des responsables.

Les scientifiques le savaient depuis environ un mois: Dawn était en manque de carburant, l'hydrazine, qui maintenait l'antenne du vaisseau vers la Terre et l'aidait à orienter ses panneaux solaires vers le Soleil pour se recharger.

Puis la sonde a manqué ses communications prévues avec la Nasa mercredi et jeudi, et l'agence spatiale américaine l'a formellement déclarée éteinte.

"Le fait que le support de la plaque d'immatriculation de ma voiture indique +Mon autre véhicule est dans la ceinture principale d'astéroïdes+ montre à quel point je suis fier de Dawn", a déclaré le directeur de la mission, Marc Rayman.

"Les attentes que nous avions de Dawn étaient grandes, mais elle a relevé le défi à chaque fois. C'est difficile de dire au revoir à ce formidable vaisseau, mais il est temps", a-t-il ajouté.

Thomas Zurbuchen, le directeur de la division de la recherche scientifique à la Nasa, a salué pour sa part les "réussites techniques incroyables" de la sonde.

Dawn est devenu en 2011 l'unique vaisseau à être en orbite dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, lorsqu'elle a commencé à explorer Vesta, l'un des plus gros objets de la ceinture.

Elle s'est ensuite approchée de la planète naine Cérès en 2015, première visite d'un vaisseau automatique autour d'un tel corps céleste et le seul à réussir son insertion dans l'orbite de cette planète, a indiqué la Nasa.

La sonde, inhabitée, a parcouru 6,9 milliards de kilomètres depuis son lancement en 2007.

Dawn devrait rester en orbite autour de Cérès pendant des décennies. En revanche, le vaisseau ne sera plus en mesure de communiquer avec la Terre.

Pour M. Zurbuchen, l'apport scientifique de la mission Dawn est considérable: "Les images et les données incroyables collectées par Dawn de Vesta et Cérès sont essentielles dans la compréhension de l'histoire et de l'évolution de notre système solaire".

La fin de la mission de Dawn intervient deux jours après une autre "disparition".

Il y a quelques semaines, le carburant de Kepler était tombé à un niveau très faible. Et le télescope spatial s'est éteint après neuf années autour du Soleil et la découverte de plus de 2.600 planètes hors de notre système solaire, a annoncé mardi la Nasa.