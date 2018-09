La star chinoise Zhao Wei fait la promotion de son grand cru bordelais

Zhao Wei, une star du cinéma chinois aux multiples récompenses, a fait la promotion, mardi dans son vignoble de Saint-Emilion, du grand cru Château Monlot, produit sur un domaine de huit hectares dont elle a fait l'acquisition en 2011.

Cette actrice de 42 ans, à la silhouette frêle et gracile, s'est prêtée au jeu de la pose devant des photographes de la presse vinicole et "people", dans les sillons des vignes du domaine sis au lieu-dit Au Conte, à Saint-Hyppolyte (Gironde, sud-ouest).

Une opération de communication millimétrée, organisée pour le premier jour des vendanges à Château Monlot, une élégante bâtisse de pierre blonde du XVIIe siècle, érigée sur une terre ayant appartenu au roi Louis XIII.

Les traits tirés par la fatigue d'un long vol depuis Pékin, mais souriante, la star "connue de 100% des Chinois" selon son entourage, a cueilli, en training et baskets, quelques grappes de raisin rouge, sous les crépitements des objectifs.

"Je me suis mise au vin rouge après l'alcool de riz et le whisky, parce que c'est bon pour le coeur, et je ne bois presque plus que ça", dit Zhao Wei, qui veut "faire de Château Monlot un grand vin, emblématique du vignoble bordelais".

Et pour servir cette ambition, l'actrice-réalisatrice s'est allouée les services de l'un des papes de l'oenologie, Jean-Claude Berrouet, un ancien oenologue de Pétrus, château parmi les plus réputés du vignoble bordelais.

Le domaine produit chaque année 35.000 bouteilles de deux grands crus, Château Monlot et Héritage de Monlot, commercialisés en France, mais aussi exportés à Singapour, au Japon, en Chine et au Canada.

Peu connue en Europe mais célébrissime dans son pays, la chanteuse et actrice, égérie de marques de luxe, contribue à faire connaître le vin de Bordeaux en Chine, l'un de ses principaux marchés d'expansion.