La star de la pop Ariana Grande s'est mariée

La chanteuse américaine Ariana Grande s'est mariée dimanche avec Dalton Gomez, un agent immobilier spécialisé dans les biens de luxe à Los Angeles, ont rapporté lundi des médias américains.

"C'était petit et intime -- moins de 20 personnes. La pièce était remplie de bonheur et d'amour", a déclaré au magazine People un représentant de la star de 27 ans, confirmant une information du média TMZ.

"Le couple et les deux familles ne pourraient être plus heureux", a poursuivi le représentant.

Ariana Grande avait annoncé fin décembre ses fiançailles en postant sur Instagram une série de photos d'elle, de son futur époux et de sa bague de fiançailles, commentant: "Pour toujours et même un peu plus".

Les deux fiancés étaient apparus pour la première fois ensemble en public dans le clip de "Stuck with U" ("Coincée avec toi"), un titre enregistré avec Justin Bieber pendant le confinement en Californie, sorti début mai et dont les recettes étaient destinées à une oeuvre de charité.

Les paroles de la chanson faisaient référence au confinement et au fait de le passer en couple.

La chanteuse pop incarne ainsi cette génération de couples au destin bouleversé par la pandémie, poussés à s'installer ensemble sous peine d'être confinés à distance, une aventure au dénouement heureux, en l'occurrence, pour l'interprète de "Thank u next".

Ariana Grande avait aussi fait les grands titres le 22 mai 2017, lorsqu'un attentat-suicide avait eu lieu à la sortie d'un de ses concerts à Manchester, en Angleterre, faisant 22 morts et des centaines de blessés.