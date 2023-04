La Suisse place le groupe paramilitaire russe Wagner sur sa liste des entités sanctionnées

Neu sanktioniert die die Gruppe Wagner und die Nachrichtenagentur RIA FAN.

Die übernimmt die Sanktionierung dieser beiden Organisationen vollumfänglich von der und verstärkt somit die Wirkung der Massnahmen.

Le groupe Wagner "sert d'instrument dans la guerre hybride menée par la Russie", a indiqué le département fédéral de l'Economie, dans un communiqué."Le groupe à la nature juridique obscure fait partie d'un réseau complexe d'entreprises actives dans le monde entier (dans les domaines de l'aviation, de la sécurité, de la technologie, du négoce des matières premières, des services financiers et des activités d'influence, p. ex.), qui sont reliées entre elles via des rapports de propriété et des réseaux logistiques", a-t-il ajouté.Par la même occasion, la Suisse a également intégré - comme l'Union européenne - dans sa liste des sanctions l'agence de presse russe RIA FAN, un média russe qui fait partie du Patriot Media Group, dont le conseil d'administration est dirigé par Evgueni Prigojine, le patron de Wagner, selon un communiqué du département fédéral de l'Economie.La Suisse a en revanche renoncé - contrairement à l'UE - à soumettre les chaînes RT Arabic et Sputnik Arabic à une interdiction de diffuser et de faire de la publicité. Le gouvernement suisse estime qu'"il est plus efficace, pour contrer des affirmations inexactes et dommageables, de leur opposer des faits plutôt que de prononcer une interdiction"."Pour cette raison, les deux chaînes concernées ne sont pas interdites de diffusion en Suisse, mais il est interdit de placer de la publicité sur elles", a précisé le département fédéral de l'Economie.Le gouvernement suisse a décidé très vite après le début de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février 2022, de s'aligner sur les sanctions prises par Bruxelles, non sans être critiqué par ceux qui y voient une atteinte au sacro-saint principe de neutralité de la Confédération helvétique.