La superstar du football américain Tom Brady et la top-modèle Gisele Bündchen divorcent

C'est la fin de l'un des couples les plus connus aux Etats-Unis et d'un mariage entre les mondes du sport et du glamour: la superstar du football américain Tom Brady et la top-modèle brésilienne Gisele Bündchen ont confirmé vendredi qu'ils allaient divorcer.

L'annonce met un terme à des semaines de spéculations dans les magazines people sur les tensions conjugales qu'aurait provoquées le retour du quarterback à la compétition, un mois et demi seulement après avoir annoncé sa retraite.

"Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage. Nous sommes parvenus à cette décision à l'amiable et avec de la reconnaissance pour le temps que nous avons passé ensemble", a dit sur Instagram Tom Brady, 45 ans, en ajoutant que la décision d'une séparation avait été prise "après mûre réflexion" et que cela avait été "douloureux".

"La décision de mettre fin à un mariage n'est jamais facile mais nous nous sommes éloignés l'un de l'autre et bien qu'il soit difficile de vivre une chose pareille, je me sens heureuse du temps que nous avons eu ensemble et ne souhaite que le meilleur à Tom", a écrit de son côté Gisele Bündchen, 42 ans.

"Ma priorité a toujours été et continuera d'être nos enfants" et "nous continuerons d'assumer leur éducation ensemble", a-t-elle ajouté.

Les deux richissimes célébrités, qui se sont mariées en 2009, ont un garçon et une fille, Benjamin et Vivian.

- Déclarations passionnées -

Gisele Bündchen a officiellement demandé le divorce vendredi en Floride, selon la publication spécialisée TMZ.

D'après le magazine People, le couple est parvenu à un accord, notamment sur la garde de ses enfants.

La Brésilienne n'a pas caché ces dernières années son inquiétude pour la santé de son mari en raison de la violence du football américain.

Et "j'aimerais qu'il soit davantage présent", avait-elle dit au magazine ELLE en septembre. "Mais au final (...), il doit suivre ce qui fait sa joie aussi."

Tom Brady, largement considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football américain et vainqueur du Super Bowl à sept reprises -- un record absolu --, avait annoncé en février prendre sa retraite avant de faire volte-face.

Gisele Bündchen est elle l'un des grands noms du mannequinat, avec des centaines de Unes de magazines à son actif et d'innombrables défilés, notamment pour Versace et Victoria's Secret. Elle a aussi joué un petit rôle dans le film "Le Diable s'habille en Prada".

Habitués des tapis rouges, ils publiaient régulièrement des photos de leur famille -- y compris avec le fils que Tom Brady a eu avec son ex-petite amie, l'actrice Bridget Moynahan -- et se faisaient des déclarations passionnées sur Instagram.