La tempête Eunice déferle sur le nord, des dégâts, transports perturbés

"C'est déjà une belle tempête": dans le nord et nord-ouest de la France, la tempête Eunice a levé vendredi après-midi des vagues atteignant jusqu'à neuf mètres, occasionnant de premiers dégâts et perturbant les transports ferroviaires, maritimes et aériens.

L'une des deux gares de Lille a été fermée en milieu d'après-midi en raison de chutes de matériaux sur la verrière, ont indiqué les pompiers, et l'aéroport de Lille-Lesquin a fermé après avoir évacué sa tour de contrôle en raison des vents violents.

Un avion en provenance de Toulouse "est au sol avec les passagers qui restent à bord, on ne peut pas les faire sortir en toute sécurité", a indiqué un responsable aéroportuaire, précisant que les vols étaient déroutés vers d'autres aéroports.

Des rafales de vent atteignant localement 176 km/ heures ont été enregistrés sur le Cap gris-Nez, dans le Pas-de-Calais, selon l'observatoire privé des tornades Keraunos.

Le Pont de Normandie a été fermé par précaution et les trains régionaux suspendus vendredi à la mi-journée dans cinq départements des Hauts-de-France et de Normandie, placés en vigilance orange.

Le trafic des ferrys avec le Royaume-Uni a été "suspendu par les compagnies" après le départ d'un dernier bateau vers 9H30, selon la capitainerie du port de Calais, une décision qui sera "réévaluée" au fil de l'évolution météo.

A Wimereux, dans le Pas-de-Calais, où un coiffeur avait barricadé sa vitrine à renfort de sacs de sable, des vagues hautes de 4 à 5 mètres léchaient des façades en front de mer, a constaté un journaliste de l'AFP.

"C'est très impressionnant", saluait Philippe Boucher, un retraité venu voir "les vagues qui montent sur les villas". "C'est déjà une belle tempête", soulignait-il, avant d'être repoussé par la police municipale.

Dans la Somme, 15.000 clients étaient privés d'électricité en milieu d'après-midi selon la préfecture.

- Des vagues de plus de 9m -

"De fortes vagues, de l'ordre de 5m50 en moyenne sont observées à la bouée des Pierres noires au large du Finistère, avec jusqu'à 9m20 de hauteur maximale", a indiqué Météo France.

Cinq départements, le Nord (59), la Manche (50), le Pas-de-Calais (62), la Somme (80), et la Seine-Maritime (76) ont été placés en alerte orange pour des vents violents jusqu'à 18H00.

En revanche, le risque de submersion recule et l'alerte orange qui prévalait sur les trois derniers départements a été levée.

Comme à Wimereux, l'accès à la plage était interdit dans la station balnéaire du Touquet ainsi que dans plusieurs communes côtières.

Parcs et jardins ont aussi été fermés dans de nombreuses localités, et les préfectures ont appelé à limiter les activités à risque et se renseigner avant tout déplacement.

La circulation des TER reliant Paris à Amiens, Saint-Quentin, Beauvais et Laon, a elle été maintenue, ainsi que celle des TGV entre Paris et Lille ou Calais. Ceux circulant sur des lignes classiques (Paris-Valenciennes ou Dunkerque) sont par contre suspendus.

En Normandie, le trafic est également perturbé, et le réseau ferré régional a fermé à la circulation dès 12H00.

La reprise estimée du trafic sur toute la zone impactée est prévue samedi, selon la SCNF.

Le Losc, qui joue contre Metz vendredi soir, a annoncé que les joueurs ne feraient "exceptionnellement" pas leur arrivée en public sur le parvis du stade en raison du vent, appelant les supporters à se rendre directement dans l'enceinte du stade.

Selon Météo-France, qui rappelle qu'en février 2020, la tempête Ciara avait été plus violente, les valeurs de vents ne sont toutefois "pas exceptionnelles" pour la saison.

Au Royaume Uni, Eunice a déclenché des rafales de près de 200 km/h sur les côtes, et des coupures d'électricité massives.