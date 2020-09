Dans l'UE, plus d'un décès sur huit lié à la pollution (agence). Un rapport explique que "Les personnes les plus pauvres sont exposées de manière disproportionnée à la pollution et aux conditions météorologiques extrêmes, y compris les vagues de chaleur et le froid extrême. Vidéographie qui explique comment les villes vont devoir s'adapter à la chaleur. VIDEOGRAPHIE