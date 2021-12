Lagarde (UDI) veut discuter avec Pécresse pour rassembler droite et centre

Le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde s'est dit mardi prêt à discuter avec la candidate des Républicains à la présidentielle Valérie Pécresse pour "créer les conditions du rassemblement de la droite et du centre".

"Elle est aujourd’hui la candidate de la droite et de la droite, elle a la responsabilité, pour avoir une alternance, de parvenir à rassembler droite et centre", a-t-il déclaré lors du point de presse hebdomadaire de son groupe parlementaire au Palais Bourbon.

Le responsable de la formation de centre-droit avait annoncé début novembre qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle, souhaitant qu'un "rassemblement puisse se faire" avec le candidat qui serait choisi par LR.

M. Lagarde a rappelé mardi avoir émis une objection à une alliance avec Eric Ciotti, tenant de la ligne la plus droitière parmi les postulants au congrès LR, mais qu'il n'y avait "pas d'incompatibilité" avec la patronne de la région Ile-de-France.

Avant la primaire "elle nous a dit qu’elle souhaitait notre soutien si elle était désignée par LR et qu’elle était à notre disposition pour qu’on discute du projet, et que celui-ci pouvait être incrémenté, ou corrigé ou enrichi", a indiqué M. Lagarde en soulignant que "nous sommes disponibles".

L'absence de candidat UDI "ne veut pas dire que nous avons décidé de faire disparaître les idées ou les projets que nous portons. Donc il va y avoir une discussion sur comment on gouverne la France si effectivement on rend possible cette alternance", a-t-il poursuivi.

M. Lagarde a évoqué "plus d'une cinquantaine de points" ouverts à discussion dans tous les domaines, en souhaitant en particulier une "clarification" des positions de Mme Pécresse "sur l’Europe quand elle parle d’identité ou d’exception constitutionnelle".

"Pour l’instant elle est occupée à rassembler sa famille et c’est normal, mais les premiers signes que j’ai montrent qu’elle souhaite avoir cette discussion et nous sommes disponibles", a-t-il ajouté.