Lancement de la première liaison commerciale directe entre Dubaï et Israël

Après les premiers vols officiels, la compagnie aérienne à bas prix Flydubai a lancé jeudi la première liaison aérienne directe entre les Emirats arabes unis et Israël, deux mois après la normalisation des relations entre les deux pays sous l'égide des Etats-Unis.

L'avion, qui avait décollé jeudi matin de l'aéroport international de Dubaï, s'est posé en fin de matinée à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, sous le regard satisfait du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

"C'est la réalisation d'un rêve", a déclaré sur place le chef du gouvernement israélien affirmant que les ressortissants israéliens et émiratis allaient pouvoir sous peu voyager d'un pays à l'autre "sans visa".

"Nous changeons l'histoire, et ce non pas en marchant mais en volant", a déclaré M. Netanyahu, disant vouloir replacer le "Moyen-Orient au centre du monde" et en faire un "exemple" pour le reste de l'humanité avec ces accords de normalisation entre Israël et des pays arabes.

Le président des Emirats arabes unis, cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane, a de son côté déclaré jeudi à Abou Dhabi que l'accord avec Israël allait répondre aux "aspirations des peuples de la région de parvenir à la prospérité et au progrès".

"Nous avons toujours dû adapter notre politique à ce qui permet d'assurer la sécurité et la stabilité de notre Etat et de notre région", a déclaré le chef de l'Etat, cité par l'agence de presse officielle WAM.

- Deux vols par jour -

Les Emirats arabes unis ont signé en septembre un accord négocié par les Etats-Unis pour officialiser leurs relations avec l'Etat hébreu, le premier accord de ce type conclu par un Etat arabe du Golfe.

Ils sont le troisième pays arabe à avoir normalisé les relations avec Israël, après l'Egypte en 1979 et la Jordanie en 1994 qui avaient ainsi mis fin à l'état de guerre avec leur voisin israélien.

Ils ont été rapidement suivis par Bahreïn, un autre pays du Golfe. En octobre, un accord a été annoncé avec le Soudan. Et M. Netanyahu s'est rendu dimanche en Arabie saoudite, selon des sources israéliennes, afin de discuter d'une éventuelle normalisation avec ce poids lourd de la région.

"Le cercle de la normalisation va s'agrandir et de nombreux pays vont le joindre au cours des prochains mois", a déclaré M. Netanyahu interrogé à l'aéroport sur la possibilité que les compagnies aériennes d'autres pays, "comme l'Arabie saoudite", établissent des liaisons Israël.

Flydubai a annoncé qu'elle allait opérer 14 vols par semaine entre Dubaï et Tel-Aviv afin de favoriser les échanges commerciaux, et les déplacements des touristes entre ces deux pays.

La compagnie de Dubaï assurera la liaison deux fois par jour, et les compagnies aériennes israéliennes EL AL et Israir devraient lancer leurs services commerciaux entre les deux villes le mois prochain.

- Bientôt l'Arabie saoudite ? -

Etihad Airways, basée à Abou Dhabi, la capitale des Emirats, doit débuter ses vols vers Tel-Aviv en mars 2021.

Avec leurs économies durement touchées par la pandémie de coronavirus, les Emirats et Israël comptent sur les retombées économiques de leur accord de normalisation, y compris dans le domaine du tourisme.

Les pays du Golfe se sont rapprochés d'Israël ces dernières années, en particulier ceux qui partagent avec l'Etat hébreu la même inimitié à l'égard de l'Iran.

Mais l'officialisation de ce rapprochement par les Emirats et Bahreïn a rompu avec un consensus arabe qui conditionnait les relations avec Israël à une solution du conflit avec les Palestiniens et au retrait de l'Etat hébreu des territoires arabes occupés depuis 1967.

L'Arabie saoudite a jusqu'à présent refusé de normaliser ses relations avec Israël, mais donné son feu vert au survol de son territoire par les vols commerciaux se rendant ou partant d'Israël.

Après l'annonce de l'accord avec les Emirats par le président américain Donald Trump en août, la compagnie EL AL a transporté une délégation de responsables américains et israéliens à Abou Dhabi pour le premier vol commercial entre les deux pays.

Cette visite a été suivie par une visite officielle d'une délégation des Emirats arabes unis à Tel-Aviv en octobre et par une série de vols transportant des hommes d'affaires.