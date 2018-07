Larcher salue le Conseil national de LR sur l'Europe, "première bonne nouvelle" pour le parti

Le consensus sur l'Europe trouvé par Les Républicains lors de leur Conseil national samedi à Menton (Alpes-Maritimes) est "la première bonne nouvelle" pour le parti, a estimé mercredi le président du Sénat Gérard Larcher, pour qui Laurent Wauquiez "sait aussi écouter".

"Menton est la première vraie bonne nouvelle pour Les Républicains. On est revenu dans l'axe", a déclaré à la presse M. Larcher.

"Les Républicains ont construit ensemble une vision de l'Europe qui n'était pas le rejet de l'Europe mais, j'allais dire, un constat euro-réaliste entre la vision de la Sorbonne qui était l'échouage du rêve fédéraliste (référence au discours d'Emmanuel Macron, NDLR), et le rejet de l'Europe incarné par Marine Le Pen", avait dit le président du Sénat un peu plus tôt sur France Inter.

Interrogé sur la phrase: "certains ont voulu faire de l'Europe le laboratoire d'une mondialisation déracinée et apatride", contenue dans une tribune sur l'Europe récemment signée par Laurent Wauquiez et les chefs de file parlementaires LR Bruno Retailleau, Christian Jacob et Franck Proust, M. Larcher a répondu: "Je n'aurais pas utilisé ces mots. Mais c'est le ressenti d'une partie des citoyens. Il faut donc qu'on apporte des réponses".

M. Larcher veut "des réponses qui ne peuvent se faire qu'à 27". "Tout le monde sait que je n'étais pas favorable à l'Europe des cercles" que prône M. Wauquiez, idée "qui n'a pas été retenue, parce qu'il sait aussi écouter, partager", a dit M. Larcher qui entend "participer" à la construction du programme européen de LR.

"Laurent Wauquiez doit rassembler, et nous aussi", a-t-il dit.

Valérie Pécresse "est dans le mouvement et l'est encore plus après Menton", a par ailleurs estimé M. Larcher. Samedi, la présidente de l'Ile-de-France s'est félicitée de ce que "l'euro-scepticisme recule chez LR".

"Un certain nombre d'élus vont vers elle alors qu'ils seraient allés ailleurs", a ajouté M. Larcher au sujet de la présidente de "Libres!", mouvement associé à LR.

Quant à Xavier Bertrand, qui a quitté le parti après l'élection de M. Wauquiez, "il a fait le choix de sortir, ce n'est pas le mien. Mais je partage avec lui la nécessité de parler avec le centre" et "il réussit pas mal dans les Hauts-de-France" dont il est le président, a dit le président du Sénat.