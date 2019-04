Larcher tend la main à Macron pour renouer le dialogue

Le président du Sénat Gérard Larcher (LR) a tendu la main mercredi à Emmanuel Macron, se disant "disponible" pour un "dialogue en vérité" avec le président de la République après les tensions provoquées par l'affaire Benalla.

"Je crois qu'il y a tous les atouts pour que nous puissions nous parler. En tous les cas, moi je suis disponible", a déclaré M. Larcher sur Cnews en revenant sur sa relation avec le chef de l'Etat.

"Le président de la République m'a peut-être regardé pendant un long moment comme le représentant syndical du monde des élus et des territoires", a-t-il d'abord fait remarquer.

"Nous sommes, c'est vrai, différents, peut-être faut-il que le président écoute plus, c'est ce qu'il est en train de faire. Et l'accueil sympathique et républicain que nous avons ensemble ne suffit pas à créer les conditions d'un dialogue en vérité", a-t-il ensuite expliqué.

Interrogé alors sur ce qu'il faudrait faire pour que ce dialogue ait lieu, le président du Sénat a répondu: "Il faut que nous nous retrouvions, que nous nous parlions, y compris quand il y a des moments" de tension, ajoutant que "se parler, c'est toujours mieux".

Le Sénat a choisi le 21 mars de saisir la justice non seulement du cas de l'ancien collaborateur de l'Élysée Alexandre Benalla, mais aussi de ceux de trois hauts responsables de la présidence, décision vécue comme une déclaration de guerre par la majorité présidentielle.

"Nous n'avons dit que le droit, il y a pas de mauvais coup politique, je vous le dis les yeux dans les yeux", s'est défendu une nouvelle fois M. Larcher.