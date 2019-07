Laurence Sailliet quitte ses fonctions chez LR et va chez Hanouna avec Garrido

La porte-parole des Républicains Laurence Sailliet a annoncé lundi qu'elle quittait ses fonctions chez LR pour devenir chroniqueuse dans l'émission hebdomadaire "Balance ton Post" de Cyril Hanouna sur C8, où elle rejoindra une autre recrue d'un tout autre bord, l'ex-porte-parole de LFI Raquel Garrido.

Mme Sailliet occupait, conjointement avec Lydia Guirous et Gilles Platret, la fonction de porte-parole chez LR depuis l'élection de Laurent Wauquiez, fin 2017.

Omniprésente sur les plateaux des chaînes d'information en continu, elle avait échoué aux législatives en 2017 face à une candidate En Marche dans la 5e circonscription des Français de l'étranger.

Dixième de la liste LR aux élections européennes de mai 2019, elle n'a pas été élue non plus après le très mauvais score de son parti (8,48%).

Interrogée par l'AFP, la production de "Balance ton post" a confirmé son arrivée dans l'émission à la rentrée prochaine, où elle rejoindra une autre ancienne porte-parole de parti, Raquel Garrido, ex-LFI devenue chroniqueuse télé dans l'émission de Thierry Ardisson "Les terriens du dimanche" en 2017, et qui cherchait une nouvelle place suite à l'arrêt de ce talk show dominical.

"Laurence Sailliet rejoint l'équipe d'éditorialistes et chroniqueurs de Balance ton post, aux côtés d'Eric Naulleau, Karim Zeribi, Bernard Laporte, Agathe Auproux, Eric Revel, et de Raquel Garrido qui sera là aussi", a-t-on indiqué chez H20, la société de production de Cyril Hanouna, filiale du groupe Banijay, qui produit ses émissions sur C8. D'autres personnalités pourraient faire de même, selon H20.

"En un an, Balance ton post a réussi à s'installer, et l'idée c'est de continuer à recruter des talents et à ouvrir l'émission à des éditorialistes de qualité", explique-t-on au sein de la société de production, en précisant que c'est la responsable LR qui avait "exprimé son intérêt pour rejoindre l'émission" et que Cyril Hanouna, "dans sa démarche d'ouverture et de débat, a dit oui".

"Ça va être énorme à la rentrée! Très heureux d accueillir @lsailliet", a commenté sur Twitter l'animateur vedette de C8.

"Balance ton post", qui reviendra à la rentrée le jeudi en deuxième partie de soirée, veut ainsi renforcer son équipe, qui comprend des intervenants aux expériences variés, dont plusieurs qui sont passés par la politique et sont issus de bords différents.

"Balance ton post" est une émission de débat hebdomadaire présentée par Cyril Hanouna et lancée à la rentrée 2018 sur C8, en plus de son émission de divertissement quotidienne "Touche pas à mon poste". Diffusé d'abord le vendredi en fin de soirée, puis programmé le jeudi, ce talk show est consacré à des sujets de société ou politiques.

Dans le cadre de cette émission, dont la première saison s'est achevée fin avril, Cyril Hanouna avait présenté en janvier, en tandem avec la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa, un "grand débat". Organisé en pleine crise des "gilets jaunes", ce débat a été abondamment commenté et a établi un record d'audience pour l'émission.

Plusieurs responsables politiques se sont reconvertis dans les médias, à l'image de l'ancienne ministre Roselyne Bachelot qui présente depuis 2017 une émission sur LCI.

Raquel Garrido avait quant à elle "tourné la page" de la politique en novembre 2017, après avoir été "placée devant un dilemme par le CSA" en raison de son activité de chroniqueuse sur C8.

L'ex-député PS Julien Dray intervient dans une émission hebdomadaire sur LCI, et l'ex-député PS Sébastien Pietrasanta intervient régulièrement comme consultant sur les questions de terrorisme sur BFMTV.