Laurent Ruquier arrête "On est en direct", talk-show du samedi soir sur France 2

Laurent Ruquier a annoncé vendredi qu'il arrêtait de présenter le talk-show diffusé le samedi soir sur France 2, "On est en direct", dans un message posté sur Twitter, confirmant une information de Télérama.

"Je confirme que demain soir, ce sera ma dernière émission du samedi soir après 17 saisons passées ensemble depuis +On n'est pas couché+ jusqu'à +On est en direct+", écrit-il sur le réseau social.

"C'est ma décision de quitter cette case horaire, n'étant pas à l'aise dans la co-animation pour un talk-show", a-t-il ajouté.

"J'ai essayé, mais malgré mon entente naturelle avec Léa Salamé, je trouve l'exercice trop frustrant", a-t-il poursuivi.

La journaliste Léa Salamé et Laurent Ruquier co-animaient depuis la rentrée 2021 ce programme lancé en 2020.

L'arrivée de Léa Salamé dans cette émission essentiellement culturelle et divertissante était censée donner une coloration plus politique et plus en phase avec l'actualité, notamment avec l'élection présidentielle de 2022.

"Je souhaite bonne chance à Léa Salamé ainsi qu'à son producteur et je travaille avec France 2 sur de nouveaux projets pour la rentrée", a-t-il continué.

"J'espère aussi vous retrouver avec joie, la saison prochaine, chaque dimanche soir pour +les Enfants de la télé+", a-t-il encore affirmé.