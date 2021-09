Le 83e Prix Albert Londres sera remis le 15 novembre à Paris

Le 83e Prix Albert Londres, qui récompense le meilleur reportage écrit et audiovisuel de l'année, et le prix Albert Londres du livre seront remis le 15 novembre à Paris, a annoncé mercredi l'association.

La remise du prix le plus prestigieux de la presse francophone aura lieu à la Bibliothèque nationale de France (BnF), lors d'une cérémonie qui débutera à 18H00.

L'association Albert Londres a dévoilé la liste des articles, films et livres pré-sélectionnés pour l'édition 2021.

Pour la presse écrite, parmi les 90 candidatures - un record - , ont été choisis : Margaux Benn (Le Figaro), Zineb Dryef (M le magazine du Monde), Wilson Fache (Libération/Causette), Ghazal Golshiri Esfahani (Le Monde), Caroline Hayek (L'Orient-Le Jour), Louis Imbert (Le Monde), Josiane Kouagheu (Le Monde Afrique), Willy Le Devin (Libération) et Léna Mauger (Revue XXI).

Pour le cinquième prix du Livre, parmi 19 candidatures ont été désignés : Valentin Gendrot pour "Flic, un journaliste a infiltré la police" (Editions Goutte d'or), Emilienne Malfatto pour "Les Serpents viendront pour toi" (Les Arènes Reporters), Antoine Mariotti pour "La Honte de l'Occident" (Editions Tallandier) et Sébastien Philippe et Tomas Statius pour "Toxique" (Puf - Disclose).

Pour l'audiovisuel, parmi 35 candidatures ont été retenus : Nicolas Ducrot – Pour ne pas les oublier (France 3), Bryan Carter – Les Routes de la discorde (RTBF), Alex Gohari et Léo Mattei – On the line, les expulsés de l'Amérique (France 2, Public Sénat), Jules Giraudat – Projet cartel-Mexique, le silence ou la mort (France 5), Céline Rouzet – 140km à l'ouest du paradis (BE ciné), et Solène Chalvon-Fioriti et Margaux Benn – Vivre en pays taliban (Arte).

L'an dernier, le reporter du Monde Allan Kaval avait remporté le prix pour l'écrit pour ses articles sur l'"enfer syrien", Sylvain Louvet et Ludovic Gaillard avaient été distingués côté audiovisuel pour "Sept milliards de suspects" et Cédric Gras avait remporté le Prix du Livre pour "Alpinistes de Staline" (éditions Stock).

Créé en 1933 en hommage au journaliste français (1884-1932), père du grand reportage moderne, le prix est doté de 3.000 euros pour chacun des lauréats, qui doivent avoir moins de 41 ans.