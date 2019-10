Presque une finale avant l'heure: l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, deux des grands favoris de la Coupe du monde, s'affrontent samedi (10h00 françaises) à Yokohama dans une demi-finale salivante, qui promet d'être acharnée et indécise.Les propriétés physiques du ballon et leurs effets sur le jeu. VIDEOGRAPHIE