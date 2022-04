Le Barça jouera une saison au stade olympique pendant les travaux au Camp Nou

Le FC Barcelone devra jouer au stade olympique pendant toute la saison 2023-2024, au plus fort des travaux de rénovation du Camp Nou qui commenceront dès le mois de juin prochain, ont annoncé jeudi le président du club Joan Laporta et la maire de la ville Ada Colau.

Le projet "Espai Barça" (espace Barça en catalan), un effort de longue haleine qui ne s'achèvera qu'en 2025-2026, prévoit de transformer non seulement le stade mais tout le complexe sportif dont il fait partie.

Pour financer les travaux, le Barça a contracté un prêt de 1,5 milliards d'euros: 900 M EUR pour le Camp Nou, 420 M EUR pour le Palau Blaugrana utilisé par le basket et le handball et 20 M EUR pour le stade Johan Cruyff où joue l'équipe réserve (Barça B).

Lors de la saison 2022/2023, les travaux concerneront les deux premiers niveaux des tribunes et les alentours du stade, ce qui permettra à l'équipe de football de continuer à y jouer avec une capacité de "pratiquement 100%", a précisé Laporta.

En revanche, lors de la saison suivante (2023-2024), les Blaugranas déménageront au stade Lluis-Companys, le stade olympique situé sur la colline de Montjuic, non loin du centre-ville, où eurent lieu les Jeux de 1992.

Le retour des footballeurs au Camp Nou interviendra lors de la saison 2024-2025, mais avec une capacité réduite de moitié en raison de la poursuite des travaux. La rénovation s'achèvera lors de la saison 2025-2026 lors de laquelle la capacité ne sera pas encore de 100%.

La rénovation vise des améliorations dans les domaines de "la soutenabilité, de l'innovation, de la technologie et de l'accessibilité", a expliqué le club dans un communiqué qui citent un écran à 360 degrés, de l'installation de la 5G et de systèmes améliorant l'efficacité énergétique comme exemples des nouveautés au programme.

"Ce sera l'espace de sport et d'entraînement le plus grand et le plus innovateur construit au sein d'une ville", a promis le président du club.