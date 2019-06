Le baromètre des Français avant le Tour

De très bien à passable, les mentions varient pour les quatre têtes d'affiche du cyclisme français au sortir du Dauphiné, et à moins de trois semaines du départ du Tour, le 6 juillet à Bruxelles.

- Julian Alaphilippe: mention très bien -

Une victoire d'étape après près de 220 kilomètres d'échappée et le maillot à pois de meilleur grimpeur. Le Bourbonnais de l'équipe Deceuninck, à l'avant à maintes reprises, est reparti fatigué et rassuré de Champéry (Suisse).

"Je suis content de ce que j'ai fait", estime "Alaf" à la fin de sa première course française de la saison. S'il a logiquement payé la fatigue en fin d'étape lors du weekend, il a été omniprésent, jusque dans le contre-la-montre (7e). Pour lui, tous les clignotants sont au vert. Place maintenant à la récupération et aux reconnaissances de plusieurs étapes du Tour, surtout dans les Alpes.

- Thibaut Pinot: mention bien -

Cinquième au classement final. "J'aurais préféré faire mieux", avoue le Franc-Comtois qui reconnaît "sortir frustré du Dauphiné" après une dernière étape trop roulante. "Mais le bilan est bon", ajoute-t-il, d'autant qu'il a été quelque peu handicapé par un début de rhume.

Etincelant, voire prodigue de ses efforts, dans la deuxième étape, le chef de file de la Groupama-FDJ est en forme déjà avancée. "Il faut le contenir, il a toujours envie d'en faire plus", relève son nouveau directeur sportif Philippe Mauduit. Pinot va maintenant "souffler puis faire une semaine de préparation avec le championnat de France" (30 juin à La Haye-Fouassière). "Et on sera directement au départ du Tour".

- Romain Bardet: mention pas assez bien -

A entendre l'Auvergnat, dont l'exigence est à la hauteur de ses ambitions, "il ne faut pas se cacher, le bilan n'est pas bon". La 10e place du leader de l'équipe AG2R La Mondiale, en retrait par rapport à ses performances passées au Dauphiné, doit toutefois être relativisée par le parcours 2019, que les organisateurs ont cherché à rendre dynamique quitte à délaisser les grandes ascensions favorables aux grimpeurs.

"Romain est en phase ascendante", préfère souligner le responsable de son équipe, Vincent Lavenu, lui aussi quelque peu déçu ("on était venu pour autre chose") par la semaine. Il reste à Bardet, qui se situe au niveau de l'Irlandais Dan Martin, à franchir un pas supplémentaire avant les montagnes du Tour. Et espérer que ses coéquipiers se surpassent sur le Tour qu'il risque d'entamer, dès le deuxième jour, avec un passif conséquent dans le contre-la-montre par équipes.

- Warren Barguil: mention passable -

Débordé dans les temps forts de la course et auteur d'un chrono catastrophique, le Breton sort paradoxalement rassuré du Dauphiné. Il a pris le dernier jour la quatrième place de l'étape de Champéry, dans une échappée que les favoris ont laissé se développer.

"Je suis content après toutes les galères que j'ai connues cette saison. Je finis très bien la semaine. J'avais dit que je voulais monter en puissance, ça s'est confirmé", affirme le coureur-vedette de l'équipe Arkea-Samsic, délibérément optimiste. De quoi annoncer de belles choses en juillet? Le meilleur grimpeur du Tour 2017 entend renouer avec ses meilleures habitudes: "J'aime être à l'avant dans les cols, voir le public, c'est bon pour le moral".