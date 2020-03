Le Bayern et les gros clubs allemands au secours des moins fortunés

Les clubs allemands les plus puissants, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, vont verser conjointement 20 millions d'euros pour aider les clubs en difficulté à cause du coronavirus, annonce jeudi la Ligue allemande de football (DFL).

"Cette action souligne que la solidarité en Bundesliga n'est pas un vain mot", se félicite le président de la Ligue Christian Seifert, "le présidium de la DFL est très reconnaissant aux quatre clubs engagés en Ligue des champions pour leur aide à la communauté des clubs".

Les quatre mastodontes germaniques, qui représentaient l'Allemagne cette saison en Ligue des champions (Leipzig et le Bayern sont toujours en course), renoncent notamment à 12,5 millions d'euros sur leur prochaine part des droits TV. Les 7,5 autres millions sortent directement de leurs caisses. La Ligue se chargera de la répartition en fonction des besoins en première ou deuxième division.

"En cette période difficile, il est important que les plus forts épaulent les plus faibles", a déclaré le patron du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge.

Son homologue de Dortmund Hans-Joachim Watzke, critiqué il y a quelques jours pour des propos manquant de solidarité envers les clubs "mal gérés", s'est expliqué: "Nous avons toujours dit que nous nous montrerions solidaires si des clubs se retrouvaient, sans en être responsables, dans une situation qu'ils ne peuvent plus maîtriser seuls, en raison de la situation exceptionnelle".

L'homme fort de Leipzig Oliver Mintzlaff a pour sa part souligné que les clubs sont dépendants les uns des autres pour pouvoir disputer un championnat intéressant: "La Bundesliga est une formidable compétition constituée de 36 clubs (1er et 2e divisions confondues ndlr), qui doivent tous tirer dans le même sens".

L'ancien président du Bayern Munich Uli Hoeness, qui reste une voix très puissante dans le football allemand, s'était exprimé jeudi matin dans les colonnes du magazine Kicker pour réclamer des actes concrets: "Maintenant il faut faire vivre la solidarité, et plus seulement en parler", avait-il lancé, "la situation actuelle est un danger, mais aussi une chance de changer les paramètres (...) un monde du football nouveau va vraisemblablement émerger".