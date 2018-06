Le bitcoin chute après le piratage d'une plateforme sud-coréenne

Le cours du bitcoin, principale monnaie virtuelle, est tombé lundi à 6.635 dollars, perdant plus de 13% par rapport à vendredi soir, soit sa plus forte baisse depuis février, après l'annonce du piratage d'une plateforme sud-coréenne.

Vers 10H00 GMT (12H00 à Paris), le cours de la cryptomonnaie valait 6.756,17 dollars pour un bitcoin, selon des chiffres agglomérés par le fournisseur de données financières Bloomberg, tombant sous la barre des 7.000 dollars pour la première fois depuis mi-avril. Vendredi vers 21H00 GMT, le bitcoin valait 7.646,27 dollars.

Cette chute est liée à l'annonce dimanche du piratage de Coinrail, une plateforme sud-coréenne. Cet événement "a suscité une peur sur l'ensemble des cryptomonnaies", qui presque toutes évoluaient dans le rouge lundi matin, a ajouté David Madden de CMC Markets.

L'ethereum et le ripple, les deuxième et troisième cryptomonnaies en capitalisation, perdaient ainsi à la mi-journée respectivement environ 11% et 14% par rapport à vendredi soir.

Sur son site internet, la plateforme sud-coréenne Coinrail a annoncé que 70% des monnaies virtuelles présentes sur les comptes avaient été vérifiées et placées en lieu sûr. Pour les 30% restants, elle a indiqué qu'une enquête était en cours et que le montant des cryptomonnaies dérobées restait encore à estimer.

Les monnaies virtuelles ont déjà dû faire face à plusieurs histoires de piratage dans le passé.

"Les échanges n'utilisent pas les technologies de pointe pour protéger les consommateurs et les pirates en profitent", a commenté Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

Fin janvier, le géant Coincheck s'était fait dérober un montant record d'environ 430 millions d'euros en NEM (dixième cryptomonnaie en matière capitalisation à l'époque).

Le bitcoin est une monnaie virtuelle lancée en février 2009 et qui ne valait que quelques cents à cette époque.

En 2007, elle a défrayé la chronique pour avoir connu une explosion de sa valeur, dépassant en décembre les 19.500 dollars pour un bitcoin, contre environ 1.000 dollars un an auparavant.

Depuis, la bulle a explosé et le bitcoin évoluait autour des 7.500 dollars depuis plusieurs semaines.