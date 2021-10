Le budget britannique porté par une croissance 2021 plus rapide que prévue

Le Chancelier britannique Rishi Sunak a dévoilé mercredi un budget pour une "économie post-Covid" porté par une prévision de croissance plus forte que prévu pour 2021, mettant l'accent notamment sur les services publics et promettant de remettre le budget sur les rails.

Rishi Sunak s'appuie sur les prévisions élaborées par l'organisme public OBR qui projette le retour de l'activité économique à son niveau d'avant la pandémie début 2022 au lieu de mi-2022, grâce à la réouverture de l'économie et au succès des vaccins anti-covid.

Le Chancelier de l'Echiquier a affirmé que "ce budget est focalisé sur l'investissement et sur une économie plus innovante et qualifiée", avançant notamment que le total des dépenses gouvernementales augmenterait de 3,8% par an d'ici 2024-2025.

Le pays devrait toutefois voir la hausse du PIB ralentir à 6% en 2022. Et l'inflation pourrait culminer "à près de 5% l'an prochain, le taux le plus élevé dans le pays en trois décennies", selon l'OBR.

La reprise montre en effet des signes d'essoufflement, pénalisée par des pénuries de main d'oeuvre, des chaînes d'approvisionnement engorgées et la flambée des prix de l'énergie, sans omettre un niveau élevé de nouveaux cas de Covid-19.

- Hausses d'impôts -

"Avec les prix des carburants au plus haut en huit ans, je ne suis pas prêt à pressurer davantage les familles et les petites entreprises", a notamment affirmé M. Sunak, avant d'annoncer qu'une hausse prévue d'une taxe sur les carburants était annulée.

Le gouvernement avait déjà dévoilé un fonds de 500 millions de livres pour aider les ménages défavorisés cet hiver.

Mais ce budget contient "peu de nouveau soutien pour aider les personnes aux revenus les plus faibles à faire face aux factures d'énergie qui s'envolent", a dénoncé l'association National Energy Action.

Pour financer ces mesures le gouvernement avait déjà acté une hausse des prélèvements sociaux, brisant une promesse de campagne, ainsi qu'une augmentation de la taxe sur les entreprises qui va passer de 19 à 25%.

Le Chancelier a cependant confirmé la réduction d'une surtaxe pesant sur les banques, pour amortir la hausse de l'impôt sur les sociétés pour le secteur.

Une vaste refonte des taxes sur l'alcool, qui augmenteront sur les alcools fort mais baisseront notamment sur les vins pétillants, a aussi été annoncée.

A quelques jours de l'ouverture de la conférence climatique COP26 à Glasgow, les questions environnementales ont été survolées, Rishi Sunak s'appuyant surtout sur les 26 milliards de livres d'investissement en capital dévoilés la semaine dernière dans le cadre de sa stratégie de neutralité carbone.

Et si le ministre des Finances a annoncé une hausse des taxes sur les vols longs-courriers, celles-ci baissent en revanche sur les vols courts, ce que dénonce notamment le syndicat des cheminots Aslef: avant la COP26 "cela n'envoie que de mauvais signaux".

- "Univers parallèle" -

La principale responsable travailliste sur les finances, Rachel Reeves, a raillé le Chancelier: "les banquiers qui prennent des vols courts en buvant du champagne applaudiront ce budget" mais "les familles en difficulté penseront que Rishi Sunak vit dans un univers parallèle".

"L'urgence climatique aurait dû être la pièce centrale de ces orientations budgétaires(...) mais M. Sunak a passé plus de temps a discuter des taxes sur le cidre", a fustigé Greenpeace.

L'ONG estime que les annonces du Chancelier ne couvrent que 5% des dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques du pays.

Le responsable conservateur a aussi à coeur d'amorcer un redressement des finances publiques britanniques, le pays ayant accusé l'an dernier un déficit record depuis la Seconde Guerre mondiale, à près de 15% du produit intérieur brut.

Le Chancelier a ainsi annoncé mercredi de nouvelles règles fiscales "pour maintenir ce gouvernement sur la trajectoire de la discipline de la responsabilité", visant notamment un excédent budgétaire et une baisse du ratio de la dette d'ici trois ans.

Rishi Sunak a aussi annoncé un objectif de "réduire les taxes avant la fin de cette législature". Mais la marge du Chancelier pour être généreux avant les élections de 2024 "risque d'être limitée par la hausse des intérêts de la dette", avertissent les analystes de Pantheon Macroeconomics.

Le Trésor avait distillé ces derniers jours nombre de pré-annonces, notamment une augmentation du salaire minimum à 9,50 livres par heure et la fin du gel des salaires dans la fonction publique, ou encore six milliards de livres pour aider le service national de santé (NHS), sous forte pression, à répondre aux retards de soins engendrés par la pandémie.