Le cacatoès Snowball maîtrise 14 pas de danse

Le célèbre cacatoès à huppe jaune Snowball, star de Youtube depuis une décennie pour s'être trémoussé sur les Backstreet Boys, a récidivé lundi dans un article scientifique qui décrit en détails pas moins de 14 de ses mouvements de danse.

L'étude, publiée dans la revue scientifique américaine Current Biology, "montre pour la première fois qu'une autre espèce danse vraiment sur de la musique humaine, spontanément et sans entraînement, simplement sur la base de son propre développement et de ses interactions sociales avec les humains", dit à l'AFP un coauteur de l'étude, Aniruddh Patel, chercheur en psychologie aux universités Tufts et Harvard.

C'est ce même chercheur qui avait publié une première étude sur Snowball, dans la même revue, mais à l'époque, les mouvements de l'oiseau se limitaient à des mouvements de tête et à un lever de patte, deux gestes généralement associés aux rituels de cour.

Mais peu après, la propriétaire de Snowball, Irena Schulz, qui s'occupe de lui dans un sanctuaire pour oiseaux à Duncan, en Caroline du Sud, a remarqué que l'animal se montrait de plus en plus créatif.

Pour étudier l'affaire de manière scientifique, Aniruddh Patel et ses collègues lui ont joué des tubes dans années 1980 ("Another One Bites the Dust" et "Girls Just Want to Have Fun") trois fois chacun, pendant 23 minutes... et filmé le résultat.

Une observation plan par plan a permis de dénombrer 14 mouvements distincts, dont un impressionnant "headbanging" digne de concerts de métal, et deux mouvements combinés, comme une vidéo diffusée par les chercheurs le montre.

"Il s'agit de mouvements complexes, dont la plupart ne font pas partie du comportement naturel des perroquets", dit Aniruddh Patel. "Je regrette de ne pas savoir danser comme Snowball".