Le Canada approuve le vaccin de Pfizer-BioNTech pour les adolescents dès 12 ans

Le ministère canadien de la Santé a annoncé mercredi qu'il autorisait l'utilisation du vaccin anti-Covid Pfizer-BioNTech pour les adolescents dès 12 ans, le Canada devenant le premier pays à l'approuver à partir de cet âge.

"L'autorisation d'un premier vaccin au Canada pour la prévention de la Covid-19 chez les enfants marque une étape importante dans la lutte du Canada contre la pandémie", a déclaré la Dr Supriya Sharma, conseillère médicale en chef à Santé Canada.

"Nous sommes les premiers dans le monde à autoriser le (vaccin) Pfizer pour les 12-15 ans", a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse, ajoutant que le Royaume-Uni et l'Union européenne examinaient aussi en ce moment les mêmes données que le Canada a utilisées pour prendre sa décision.

Une décision de l'Agence américaine des médicaments (FDA) sur l'élargissement du vaccin Pfizer à cette même tranche d'âge est également attendue dans les jours qui viennent.

Le Canada a fondé sa décision sur de "nouvelles données recueillies" après un vaste essai clinique de phase 3 aux Etats-Unis, élargi à plus de 2.000 participants âgés de 12 à 15 ans, a précisé Santé Canada.

"Les données de l'essai clinique ont montré qu'après la deuxième dose, l'efficacité de prévention de la Covid-19 dans cette tranche d'âge plus jeune était de 100%", contre plus de 90% chez les adultes, a assuré le ministère.

Le profil d'innocuité du vaccin de Pfizer-BioNTech chez les 12 à 15 ans est "semblable" à celui observé chez les personnes plus âgées, c'est-à-dire que les effets secondaires les plus couramment signalés étaient "temporaires et légers, comme de la douleur au bras, des frissons et de la fièvre", selon Santé Canada.

Santé Canada a donc conclu que le vaccin était "sûr et efficace" pour prévenir le Covid-19 chez les adolescents dès 12 ans.

Pfizer-BioNTech avait déposé sa demande d'élargissement de l'âge de vaccination au gouvernement canadien le 16 avril.

Pfizer et d'autres fabricants de vaccins homologués au Canada "mènent ou prévoient de mener des études chez les adolescents et les enfants, y compris chez les enfants de 6 mois à 11 ans", indique le ministère.

"Un examen accéléré" de ces études sera fait par le ministère canadien dès qu'il recevra des demandes des laboratoires, précise Santé Canada.

Le Canada a approuvé à ce jour quatre vaccins anti-Covid: ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Le Canada comptait mercredi plus de 1,2 million de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, et plus de 24.000 morts.

Environ 35% des 38 millions de Canadiens ont reçu une première dose de vaccin.

Depuis le début de la pandémie, environ 20% des cas de Covid-19 au Canada ont été détectés chez des personnes de moins de 19 ans, a souligné la Dr Sharma.

"La vaccination appuiera le retour à une vie plus normale pour nos enfants, qui ont dû traverser une période difficile depuis un an", a-t-elle dit.

Par ailleurs, deux nouveaux décès ont été signalés au Canada dans les dernières 24 heures en lien avec le vaccin d'AstraZeneca, portant à trois le nombre total dans ce pays.

Ce vaccin et celui de Johnson & Johnson ont provoqué des caillots sanguins rares mais graves un peu partout dans le monde parmi les millions de personnes chez qui ils ont été administrés.