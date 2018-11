Le Canada s'excuse pour avoir refusé d'accueillir des Juifs en 1939

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a présenté mercredi des excuses officielles au Parlement pour le refus du Canada d'accueillir en 1939 des centaines de Juifs allemands qui cherchaient à fuir le régime nazi.

Le 15 mai 1939, à quelques mois du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le paquebot "Saint-Louis" avait quitté l'Allemagne avec près de 1.000 passagers, dont 907 Allemands juifs cherchant à échapper à la persécution.

Première escale du navire, Cuba leur avait refusé l'asile. Même chose aux Etats-Unis, puis au Canada, en raison d'une politique d'immigration discriminatoire en vigueur à l'époque.

Le Canada ne comptait alors que 11 millions d'habitants, dont seulement 160.000 de confession juive, a rappelé M. Trudeau.

"Pourtant, c'était encore trop pour un bon nombre de Canadiens, y compris pour Frederick Charles Blair, qui était alors responsable de l'immigration au gouvernement", a-t-il déclaré dans un discours à la Chambre des communes.

Le paquebot était finalement retourné vers l'Europe, accostant dans le port belge d'Anvers, d'où ses passagers avaient fini par se disperser, certains en Belgique, d'autres en France, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni. Deux-cent-cinquante-quatre d'entre eux ont péri durant l'Holocauste.

"Bien que des décennies se soient écoulées depuis que nous avons tourné le dos aux réfugiés juifs, le temps n'a aucunement absous le Canada de sa culpabilité ou allégé le poids de sa honte", a poursuivi M. Trudeau.

"Aujourd'hui, je me lève en cette Chambre pour présenter des excuses qui se sont trop longtemps fait attendre aux réfugiés juifs que le Canada a refusés".

Auparavant, le dirigeant libéral a accueilli dans son bureau au Parlement l'une des dernières survivantes de ce voyage tragique, Ana Maria Gordon, en défendant la nécessité de poursuivre le combat contre l'antisémitisme.

"Nous venons d'avoir un rappel tragique (...) que nous devons continuer à travailler ensemble", a dit M. Trudeau à la presse en évoquant la fusillade du 27 octobre dans une synagogue de Pittsburgh, qui a fait 11 morts et six blessés.

"Les Juifs sont la cible de 17% des crimes haineux commis au Canada, un pourcentage nettement plus élevé que celui des autres groupes", a-t-il souligné. "La discrimination et la violence contre les Juifs, au Canada et ailleurs dans le monde, se poursuivent à un rythme alarmant. Ces maux diaboliques n'ont malheureusement pas pris fin avec la Seconde Guerre mondiale".