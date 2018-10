Le Canada va accueillir des Casques blancs syriens

Le Canada se prépare à accueillir un groupe de Casques blancs, ces secouristes engagés dans les zones rebelles en Syrie, et des membres de leur famille, a confirmé le gouvernement d'Ottawa, sans dire quand ni où ils seraient réinstallés.

"En collaboration avec un groupe d’alliés internationaux, le Canada s’emploie à réinstaller un groupe de Casques blancs et de membres de leur famille qui ont dû fuir la Syrie, car ils étaient directement visés par le régime syrien et son soutien, la Russie", ont annoncé vendredi la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed Hussen, dans un communiqué commun.

"En tant que premiers secours, les Casques blancs ont vu de leurs propres yeux certains des crimes les plus horribles perpétrés par le régime meurtrier d’Assad", ont souligné les ministres.

"Le Canada a appuyé le travail accompli par les Casques blancs en les aidant à gonfler leurs rangs, à former davantage de bénévoles et de femmes et à sauver davantage de vies. Nous avons l'obligation morale d’aider les membres de ce groupe de défense civile et leurs familles qui sont en danger", ont-ils ajouté.

Invoquant "leur sécurité et celle des membres de leur famille toujours en Syrie", le gouvernement canadien a souligné qu'il ne divulguerait "aucun détail (...) concernant les dates d’arrivée ou les lieux de réinstallation".

En juillet, à la suite de l'évacuation de plus de 400 Casques blancs par Israël vers la Jordanie, le Canada avait annoncé qu'il était prêt à accueillir 50 secouristes avec leurs familles, soit un total potentiel de 250 personnes.

Mercredi, les autorités jordaniennes avaient annoncé que 279 de ces Casques blancs avaient quitté le royaume, où ils étaient réfugiés depuis près de trois mois, à destination de "pays occidentaux".

En juillet, le Royaume-Uni, l'Allemagne s'étaient aussi manifestés pour accueillir ces Casques blancs, selon les autorités jordaniennes. La France avait assuré vouloir également "prendre sa part".

"Le processus d’immigration se déroule à l’étranger et une enquête de sécurité est réalisée avant que les réfugiés n’obtiennent la permission de prendre un vol vers le Canada", ont précisé les ministres canadiens.

Les Casques blancs sont devenus célèbres pour leurs opérations de secours en Syrie, où le conflit a fait plus de 360.000 morts et des dégâts considérables depuis 2011.