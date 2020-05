Le Canada va renvoyer deux pandas géants en Chine, par manque de bambou

Le zoo canadien de Calgary a annoncé qu'il allait devoir renvoyer en Chine deux pandas géants prêtés par ce pays, en raison de la pandémie de coronavirus qui l'empêche de s'approvisionner en bambou pour les alimenter.

L'établissement a fait savoir dans un communiqué publié mardi qu'il allait transférer Er Shun et Da Mao "après avoir surmonté pendant des mois des obstacles liés au transport de bambou frais".

"Ce fut une décision incroyablement difficile à prendre, mais la santé et le bien-être des animaux que nous aimons et protégeons sont toujours la priorité", a expliqué le directeur du zoo, Clément Lanthier.

Selon l'établissement, les pandas géants se nourrissent à 99% de bambou, à raison d'environ 40 kilogrammes par jour pour un adulte.

Le zoo a dû faire face avec la pandémie à des difficultés d'approvisionnement en bambou liées à la baisse du nombre de vols entre la Chine et le Canada, ainsi qu'à des retards de livraison d'autres fournisseurs.

Les deux pandas, la femelle Er Shun et le mâle Da Mao, sont arrivés au Canada en 2013, accueillis à l'époque par le Premier ministre Stephen Harper et sa femme Laureen. Ils ont été prêtés par la Chine pour 10 ans dans un geste censé symboliser les bonnes relations entre Ottawa et Pékin.

Les deux animaux ont passé plusieurs années au zoo de Toronto, où Er Shun a donné naissance en 2015 à des jumeaux, une première au Canada. Les pandas et leurs oursons ont ensuite rejoint en 2018 le zoo de Calgary, dans l'Ouest canadien.