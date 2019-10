Le célèbre converti anglican John Henry Newman canonisé dimanche

Le plus célèbre des anglicans ralliés au catholicisme, John Henry Newman, deviendra saint dimanche lors d'une cérémonie place Saint-Pierre, en même temps que quatre femmes dont une Suissesse mystique Marguerite Bays.

Le cardinal Newman (1801-1890) sera le premier britannique canonisé depuis les années 1970.

Et pour l'occasion, le prince Charles - qui prendra un jour la tête de l'Eglise d'Angleterre - représentera le Royaume-Uni. Accompagné par une délégation de parlementaires britanniques sur la place Saint-Pierre où des portraits des futurs saints ont été déployés sur la façade de la basilique.

La conversion du prêtre anglican avait provoqué un vif scandale dans l'Angleterre victorienne au XIXe siècle, qui venait à peine de décriminaliser les fidèles catholiques.

"Son exemple est plus que jamais nécessaire pour la manière dont il a su, au mieux, défendre sans accuser, être en désaccord sans manquer de respect et peut-être, surtout, pour la manière dont il a pu voir les différences comme des lieux de rencontre et non d'exclusion", a écrit le prince Charles dans un éditorial de l'Osservatore Romano, le quotidien du Vatican.

L'anglicanisme est née d'une scission avec l'Eglise catholique au XVIe siècle, après le refus du pape d'accorder au roi Henri VIII l'annulation de son mariage. Les anglicans ne reconnaissent pas, depuis lors, l'autorité du pape.

Pour autant, le pape François et l'archevêque de Canterbury Justin Welby avaient célébré voici trois ans à Rome les 50 ans de rapprochement entre les deux Eglises. Et ce malgré de nouvelles divisions: les femmes peuvent être ordonnées depuis 1992 dans l'Eglise anglicane.

Né dans une famille anglicane, John Henry Newman avait rejoint Rome en 1845 après avoir dénoncé ce qu'il considérait comme des "dérives" de l'anglicanisme.

Dans les années 1830, Newman avait été une figure du Mouvement d'Oxford, une école de pensée critiquant les "déviances" de l'Eglise anglicane et appelant à y instiller certains éléments de la théologie catholique. Après sa conversion, Newman devient prêtre catholique en 1847, grimpant les échelons jusqu'à devenir cardinal en 1879.

Les écrits de ce théologien et poète lui ont valu une large reconnaissance dans le monde catholique.

- Héritage -

Samedi, le Saint-Siège a organisé une conférence pour analyser l'héritage du cardinal dans la théologie et l'éducation.

A sa mort en 1890, Newman est enterré selon ses voeux aux côtés du père Ambrose St John, avec qui il a vécu pendant plus de 30 ans, ce qui a fait naître des spéculations sur une orientation homosexuelle du cardinal que les autorités catholiques ont toujours démenti.

Deviendra également sainte la Suissesse Marguerite Bays (1815-1879), une humble couturière du canton de Fribourg, dévouée aux pauvres.

Elle fut guérie subitement d'un cancer aux intestins le 8 décembre 1854, jour de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Selon sa biographie officielle, elle reçut ensuite les stigmates et entrait en extase chaque vendredi (durant dix-neuf ans) pour revivre la Passion du Christ.

Pour l'avocat de sa cause auprès de l'Eglise, le frère capucin Carlo Calloni, cette mystique qui faisait partie du Tiers-ordre des franciscains (association de laïcs pieux), "n'a pas fait de révolutions" mais a vécu "humblement et pauvrement".

"Marguerite n'a pas choisi de se consacrer comme religieuse, mais elle a décidé de rester célibataire et de consacrer sa vie à sa famille naturelle, tout en se donnant dans les activités et les engagements de sa paroisse, où elle a introduit de nombreux enfants à la connaissance du catéchisme et à la vie de la prière", a ajouté père Calloni.

Elle doit sa canonisation à un miracle reconnu après enquête du Vatican: une petite fille de deux ans sortie indemne d'une chute sous la roue d'un tracteur, après que son grand-père eut invoquée Marguerite Bays.

Le pape canonisera aussi dimanche trois religieuses: la soeur indienne Marie-Thérèse Chiramel Mankidiyan (1876-1926), la soeur italienne Giuseppina Vannini (1859-1911) et la soeur brésilienne Dulce Lopes Pontes (1914-1992).