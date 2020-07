Le championnat de football brésilien reprendra le 9 août

La Confédération brésilienne de football (CBF) a fixé au 9 août la date de reprise du championnat national, s'attirant l'opposition d'autorités régionales en pleine pandémie de Covid-19.

Seul le championnat de l'Etat de Rio de Janeiro a pour le moment repris au Brésil, deuxième pays au monde le plus touché par le nouveau coronavirus, avec 65.487 décès et 1,6 million de contaminations recensées.

Dans ce contexte, le gouverneur de l'Etat de Sao Paulo Joao Doria a déclaré que les équipes de son Etat ne participeraient pas au tournoi national tant qu'elles n'auraient pas terminé leur championnat régional, gelé depuis mi-mars en raison de la pandémie, à trois journées de la fin.

"Concernant la décision de la CBF de reprendre (le championnat) le 9 (août), le gouvernement de l'Etat de Sao Paulo n'a pas été consulté préalablement", a regretté M. Doria en conférence de presse.

Sans date annoncée de reprise, le championnat paulista est le championnat régional le plus important du Brésil, comprenant cinq équipes de première division nationale (Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos et Sao Paulo) et quatre de deuxième division, qui doit elle reprendre le 8 août.

La CBF a rappelé que "les clubs ont accepté de jouer en dehors de leurs propres enceintes, en transférant leur statut d'hôte à une autre ville ou à un autre Etat, au cas où leur ville ne serait pas +libérée+ avant les dates de début des compétitions. Cette décision a été prise lors d'un vote soutenu par 19 clubs de Serie A (la première division nationale, ndlr), dont l'ensemble de ceux de Sao Paulo".