Le chancelier allemand Scholz en Inde pour parler Ukraine et commerce

Le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé samedi en Inde pour une visite de deux jours visant à accroître les échanges commerciaux bilatéraux et faire avancer un accord commercial européen, malgré des divergences sur l'Ukraine.

Olaf Scholz, accompagné de représentants de grandes entreprises allemandes dont Siemens, a rencontré à New Delhi le Premier ministre indien Narendra Modi, et se rendra dimanche à Bangalore (sud) pour visiter les locaux d'entreprises technologiques allemandes.

Les deux parties divergent notamment sur la guerre en Ukraine, l'Inde refusant de condamner l'invasion de la Russie, son principal fournisseur d'armes. Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'Inde a par ailleurs augmenté ses importations de pétrole russe.

"Nous avons parlé de la situation dans son ensemble et très ouvertement de nos évaluations sur les conséquences concrètes que l'attaque de la Russie contre l'Ukraine a créées", a déclaré M. Scholz après avoir rencontré M. Modi.

"Je crois que l'on peut dire que personne ici (en Inde) ne se fait d'illusions, y compris le gouvernement, sur le fait qu'il s'agit d'une guerre déclenchée par la Russie pour acquérir une partie du territoire de son voisin", a-t-il ajouté.

"Il est important que tant de pays aient récemment à nouveau condamné très clairement (à l'ONU) l'offensive de la Russie. Mais nous devons savoir... que la plupart des pays qui n'ont pas voté (en faveur de cette condamnation) la voient comme une guerre d'agression", a-t-il dit.

Lors du scrutin cette semaine à l'Assemblée générale de l'ONU, l'Inde est restée en retrait, comme lors des précédents votes, en choisissant l'abstention.

M. Scholz a précisé avoir discuté avec M. Modi du document en 12 points de la Chine publié vendredi appelant à un "règlement politique" du conflit. "Il y a des choses correctes, par exemple l'avertissement renouvelé à ne pas utiliser d'armes nucléaires. Il manque, de mon point de vue, une mention réclamant un retrait des troupes russes" du territoire ukrainien, a indiqué le chancelier.

Pour M. Scholz, le G20, sous présidence de l'Inde, ne doit pas relâcher la pression sur la Russie et continuer à envoyer "un message fort".

- "Davantage de pression" -

Dans un entretien au journal Times of India, le chancelier allemand a souligné que son pays voulait "renforcer davantage (sa) relation bilatérale avec l'Inde et (sa) coopération sur les questions mondiales, telles que l'atténuation du changement climatique et la transformation des économies d'une manière juste, verte et durable".

"Il existe un énorme potentiel pour intensifier la coopération, dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'hydrogène, la mobilité, la pharmacie, l'économie numérique, et bien d'autres encore", a-t-il souligné.

Durant sa visite, le chancelier doit discuter d'une offre de construction par ThyssenKrupp Marine Systems de six sous-marins pour environ cinq milliards de dollars, selon l'agence Bloomberg.

Selon des responsables allemands, M. Scholz devait aussi se faire l'avocat d'un accord commercial entre l'Union européenne et l'Inde, actuellement bloqué en raison de désaccords sur les droits de douane et l'accès des travailleurs indiens à l'Europe.

"Je suis en faveur de davantage de pression", a indiqué le chancelier allemand à des journalistes. "Au cours des dernières années, il y a eu des périodes où pas grand chose réellement n'évoluait. Mon impression est que c'est en train de changer", a-t-il ajouté.

Pour un responsable allemand à Berlin cependant, les deux parties restent "assez éloignées l'une de l'autre" sur cet accord commercial.

"Certaines personnes veulent qu'il soit conclu d'ici la fin de l'année. D'autres disent que même l'été de l'année prochaine [serait] ambitieux", a affirmé ce responsable sous couvert d'anonymat.