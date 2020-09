Le chef de la junte appelle les Maliens à soutenir les forces étrangères "partenaires"

Le chef de la junte au pouvoir au Mali, le colonel Assimi Goïta, a appelé mardi ses compatriotes à soutenir les forces étrangères "partenaires" présentes dans le pays, citant notamment la force française Barkhane et les Casques bleus de la Minusma.

Le colonel Goïta, qui s'exprimait en marge des cérémonies du 60ème anniversaire de l'indépendance de son pays, a appelé à "l'union sacrée autour du Mali", et à soutenir les forces nationales. "C'est l’occasion pour moi aujourd'hui de les féliciter et de les encourager pour tous les efforts qu'elles déploient pour ramener la sécurité et la paix au Mali", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Et je demande aussi à la population malienne de soutenir nos forces partenaires telles que la force Barkhane, la Minusma et la force (européenne) Takuba", a-t-il ajouté.

La présence au Mali depuis sept ans de militaires français et de la Minusma (Mission de l'ONU au Mali), a fait l'objet de contestations d'une partie de l'opinion. Une manifestation contre cette présence est d'ailleurs prévue dans l'après-midi à Bamako.

La junte, qui dirige le pays depuis le renversement le 18 août lors d'un putsch du président Ibrahim Boubacar Keïta, s'est engagée à lancer une transition vers une restauration du pouvoir civil dans un délai de 18 mois.

Le colonel Goïta a annoncé lundi que la présidence de cette transition serait confiée à un colonel à la retraite, Bah Ndaw, 70 ans, éphémère ministre de la Défense en 2014.

Le chef de la junte en assumera pour sa part la vice-présidence, dotée d'importantes prérogatives en matière de sécurité.